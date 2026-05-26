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Parla Carnevali: “Milan? Non c’è assolutamente nulla, nessun contatto”

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Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sull'interesse del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel bel mezzo della rivoluzione, in Casa Milan continuano a lavorare per definire quella che sarà la futura dirigenza del Milan. Direttamente dal Principato di Monaco, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, seguito anche in passato dai rossoneri, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in merito.

Milan, Carnevali: "Non c'è assolutamente nulla"

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'amministratore delegato neroverdi ha voluto parlare dei possibili contatti con il Milan legati al ruolo di amministratore delegato. Nonostante il profilo di carnevali scuota da tempo grande stima in Casa Milan, il dirigente neroverdi ha voluto smentire qualsiasi tipo di contatto.

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"Non abbiamo avuto nessun contatto, non c’è assolutamente nulla nè con il Milan nè con altre squadre. Con Fabio Grosso ci troveremo presto per definire la situazione perchè dobbiamo capire la situazione e in caso voglia lasciare il Sassuolo dobbiamo individuare il sostituto"

Si brucia una pista

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Con le parole di Carnevali, si brucia, perciò, una possibile pista papabile per i rossoneri. Gerry Cardinale, affiancato da Ibrahimovic, dovrà continuare la caccia al dirigente Nelle ultime ore sono emerse nuove piste che portano direttamente all'Inghilterra: il patron rossonero, infatti, starebbe pensando di fare una dirigenza tutta all'inglese, con Ian Ayre e Lee Congerton ai comandi

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