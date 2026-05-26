Maldini al Fenerbahçe? No, sarà “l’Ibra di Istanbul”. La nostra ricostruzione (e occhio a Leão) | PM NEWS
"Non abbiamo avuto nessun contatto, non c’è assolutamente nulla nè con il Milan nè con altre squadre. Con Fabio Grosso ci troveremo presto per definire la situazione perchè dobbiamo capire la situazione e in caso voglia lasciare il Sassuolo dobbiamo individuare il sostituto"
Si brucia una pista—
Con le parole di Carnevali, si brucia, perciò, una possibile pista papabile per i rossoneri. Gerry Cardinale, affiancato da Ibrahimovic, dovrà continuare la caccia al dirigente Nelle ultime ore sono emerse nuove piste che portano direttamente all'Inghilterra: il patron rossonero, infatti, starebbe pensando di fare una dirigenza tutta all'inglese, con Ian Ayre e Lee Congerton ai comandi
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