Si brucia una pista

Con le parole di Carnevali, si brucia, perciò, una possibile pista papabile per i rossoneri. Gerry Cardinale, affiancato da Ibrahimovic, dovrà continuare la caccia al dirigente Nelle ultime ore sono emerse nuove piste che portano direttamente all'Inghilterra: il patron rossonero, infatti, starebbe pensando di fare una dirigenza tutta all'inglese, con Ian Ayre e Lee Congerton ai comandi