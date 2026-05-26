PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, tentativo per Maresca? Di Marzio: “Ha già un impegno con il City”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, tentativo per Maresca? Di Marzio: “Ha già un impegno con il City”

Milan, tentativo per Maresca? Di Marzio: “Ha già un impegno con il City” - immagine 1
Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo, ha voluto fornire degli aggiornamenti sul futuro della panchina del Milan: da Xavi a Maresca
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Si prospettano dei giorni bollenti in Casa Milan. Dopo il terremoto di ieri, giornata che ha visto l'esonero di Massimiliano Allegri e gran parte della dirigenza rossonera, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic stanno stringendo i tempi per trovare un sostituto del tecnico livornese. A parlare della situazione ci ha pensato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio su SkySport 24: da Xavi a Iraola, passando per Maresca...

Milan, la situazione in panchina: le ultime da Di Marzio

—  

Intervenuto durante il solito appuntamento con 'Campo Aperto', il giornalista sportivo ha voluto fare il punto della situazione. nelle ultime ore, infatti, sono spuntai diversi possibili candidati per la panchina rossonera: da Xavi a Iraola passando per Maresca:

LEGGI ANCHE

“Il Milan si era mosso già settimana scorsa per incontrare diversi allenatori. Quindi evidentemente voleva cautelarsi qualora il Milan non fosse andato in Champions, magari pensare a prescindere a un nuovo allenatore. Ad esempio sappiamo di un tentativo in extremis per Maresca, che però ha già un impegno con il City che verrà ufficializzato nelle prossime ore. Sono segnali di come il Milan voleva provare anche altre soluzioni, quali poterle percorrere. L’incontro con Iraola già c’era stato settimana scorsa, un altro nelle prossime ore. A questo il segnale è che il Milan vuole convincere Iraola e di avere da parte sua una sorta di sì. Se poi il basco sarà convinto e dirà sì lo scopriremo nelle prossime ore”.

Per non perdere tempo, in caso di rifiuto (possibile) di Maresca, il Milan può continuare i colloqui con Iraola: lo scorso 15 maggio c'è stato già un incontro a Londra con Ibrahimovic, Calvelli e Cardinale. Sul fronte Xavi, Di Marzio ha dichiarato:

 "Xavi non lo escludiamo, ma non ci risultato contatti avvenuti con il diretto interessato o con gli agenti. Abbiamo provato a verificare se il Milan stesse percorrendo anche altre squadre, ma non ci vengono confermati contatti approfonditi con lui. Per adesso percorrerei la strada Iraola concentrandomi su questo profilo che il Milan vuole portare avanti con forza e volontà”. 

Leggi anche
Scontro totale sul fallimento del Milan, Trevisani: “Figura barbina”, poi la replica...
Rivoluzione Milan, Cardinale guarda in Inghilterra: spunta Ian Ayre, ma non è l’unico nome

© RIPRODUZIONE RISERVATA