Si prospettano dei giorni bollenti in Casa Milan. Dopo il terremoto di ieri, giornata che ha visto l'esonero di Massimiliano Allegri e gran parte della dirigenza rossonera, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic stanno stringendo i tempi per trovare un sostituto del tecnico livornese. A parlare della situazione ci ha pensato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio su SkySport 24: da Xavi a Iraola, passando per Maresca...