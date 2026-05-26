Maldini al Fenerbahçe? No, sarà “l’Ibra di Istanbul”. La nostra ricostruzione (e occhio a Leão) | PM NEWS
“Il Milan si era mosso già settimana scorsa per incontrare diversi allenatori. Quindi evidentemente voleva cautelarsi qualora il Milan non fosse andato in Champions, magari pensare a prescindere a un nuovo allenatore. Ad esempio sappiamo di un tentativo in extremis per Maresca, che però ha già un impegno con il City che verrà ufficializzato nelle prossime ore. Sono segnali di come il Milan voleva provare anche altre soluzioni, quali poterle percorrere. L’incontro con Iraola già c’era stato settimana scorsa, un altro nelle prossime ore. A questo il segnale è che il Milan vuole convincere Iraola e di avere da parte sua una sorta di sì. Se poi il basco sarà convinto e dirà sì lo scopriremo nelle prossime ore”.
Per non perdere tempo, in caso di rifiuto (possibile) di Maresca, il Milan può continuare i colloqui con Iraola: lo scorso 15 maggio c'è stato già un incontro a Londra con Ibrahimovic, Calvelli e Cardinale. Sul fronte Xavi, Di Marzio ha dichiarato:
"Xavi non lo escludiamo, ma non ci risultato contatti avvenuti con il diretto interessato o con gli agenti. Abbiamo provato a verificare se il Milan stesse percorrendo anche altre squadre, ma non ci vengono confermati contatti approfonditi con lui. Per adesso percorrerei la strada Iraola concentrandomi su questo profilo che il Milan vuole portare avanti con forza e volontà”.
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