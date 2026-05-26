E' iniziata una vera e propria rivoluzione in Casa Milan, e i radar rossoneri puntano verso la Premier League. Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, la dirigenza, o quel che ne rimane, si è già messa al lavoro per per trovare un sostituto. Nelle ultime ore, infatti, è spuntato il nome di Andoni Iraola, tecnico del Bournemouth. A parlarne è stato il noto esperto di mercato, Matteo Moretto, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano.