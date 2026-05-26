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Moretto: “Il Milan ha incontrato Iraola a Londra” Il retroscena di una settimana fa…

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Andoni Iraola seguito dal Milan? A far chiarezza è stato direttamente il noto esperto di mercato Matteo Moretto
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

E' iniziata una vera e propria rivoluzione in Casa Milan, e i radar rossoneri puntano verso la Premier League. Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, la dirigenza, o quel che ne rimane, si è già messa al lavoro per per trovare un sostituto. Nelle ultime ore, infatti, è spuntato il nome di Andoni Iraola, tecnico del Bournemouth. A parlarne è stato il noto esperto di mercato, Matteo Moretto, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano.

Milan, Moretto sull'ipotesi Iraola: "Ha già incontrato il Milan"

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 "Settimana scorsa il Milan ha incontrato Iraola a Londra per capire se fosse aperto al progetto rossonero. Questo vuol dire che il club stava già valutando delle alternative ad Allegri, forse indipendentemente dalla Champions. Il Milan sta cercando un allenatore che possa lavorare bene con i giocatori che ci sono già in rosa, che possa valorizzare certi profili e che possa offrire una  proposta di gioco coinvolgente e attraente. Ecco perchè stanno pensando ad Iraola che da settimane è in trattativa con il Crystal Palace, le parti sono vicine da tempo, ma il basco non ha ancora chiuso. Il Milan sta portando avanti la candidatura di Iraola". 

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Perchè piace?

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La scelta di optare per un profilo del genere risponde ad alcune linee guida dettate dalla proprietà stessa. Dopo l'esonero di Allegri, infatti, Cardinale alla ricerca di un allenatore alla Cesc Fabregas, un tecnico in grado di garantire un calcio nuovo, moderno e attraente.

L'obiettivo del club, inoltre, è anche quello di valorizzare i proprio giocatori presenti in rosa, senza stravolgere in particolare modo l'organico già presente. Come già detto precedentemente, i costi sono contenuti, il che renderebbe l'operazione  accessibile per le casse del club: l'allenatore del Bournemouth percepisce circa 1,8 milioni all'anno..

 

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