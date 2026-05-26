Maldini al Fenerbahçe? No, sarà “l’Ibra di Istanbul”. La nostra ricostruzione (e occhio a Leão) | PM NEWS
Perchè piace?—
La scelta di optare per un profilo del genere risponde ad alcune linee guida dettate dalla proprietà stessa. Dopo l'esonero di Allegri, infatti, Cardinale alla ricerca di un allenatore alla Cesc Fabregas, un tecnico in grado di garantire un calcio nuovo, moderno e attraente.
L'obiettivo del club, inoltre, è anche quello di valorizzare i proprio giocatori presenti in rosa, senza stravolgere in particolare modo l'organico già presente. Come già detto precedentemente, i costi sono contenuti, il che renderebbe l'operazione accessibile per le casse del club: l'allenatore del Bournemouth percepisce circa 1,8 milioni all'anno..
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