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Milan, c’è anche Xavi per il post Allegri: ecco il suo calcio e cosa vuole

Milan, c'è anche Xavi per il post Allegri: ecco il suo calcio e cosa vuole
Non c'è solo Iraola per il dopo Allegri. Spunta la candidatura a sorpresa di Xavi Hernández: ecco i numeri dello spagnolo e come gioca nella nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha iniziato la sua rivoluzione, sia a livello dirigenziale che per quanto riguarda l'allenatore: tra i possibili candidati spunta anche Xavi, ex allenatore del Barcellona. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, Gerry Cardinale ha rivoluzionato tutto esonerando Allegri, Tare, Furlani e Moncada, parlando nel comunicato di chiaro "fallimento". Ora serviranno decisioni veloci, chiare e decise, visto che mancano pochi giorni a giugno e il Milan non ha ancora nessuno a livello dirigenziale e a livello sportivo. Massimiliano Allegri paga il mancato arrivo in Champions League e le recenti prestazioni negative: il Milan ha subito 16 gol in 10 partite, segnando solo 9 gol e conquistando 10 punti sui 30 disponibili.

Non solo Iraola per la panchina del Milan

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Si cambia quindi tutto rispetto al ciclo di Massimiliano Allegri durato una sola stagione. Gerry Cardinale vuole un allenatore con lo stile di gioco di Cesc Fabregas. Un nome caldissimo in questo momento è quello di Andoni Iraola, ma non è l'unico candidato nella lista di Zlatan Ibrahimovic. Chi ha giocato insieme e conosce bene lo svedese è l'ex giocatore e allenatore del Barcellona Xavi Hernández: anche lo spagnolo è tra i possibili candidati per la panchina del Diavolo. Nelle sue stagioni con il Barcellona (dal 2021 al 2024), questi sono i numeri di Xavi: 143 partite, di cui 91 vinte, 23 pareggiate e 29 sconfitte con 2,07 punti per partita.

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Come gioca Xavi

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Xavi è cresciuto nel Barcellona ed è figlio del calcio giocato da Pep Guardiola: 4-3-3 con un obiettivo chiaro. Ovvero tenere il possesso del pallone e il dominio sul campo. Gioco veloce e passaggi rapidi alla ricerca degli spazi lasciati alla difesa per segnare e inserirsi. In fase di possesso palla, Xavi vuole il movimento del pallone a terra, in modo organizzato: fraseggi corti per attrarre la pressione delle squadre avversarie e poi attaccare la retroguardia con passaggi verticali e veloci. Tutti i giocatori devono sapere esattamente dove posizionarsi in campo. Anche Xavi predilige il pressing aggressivo per recuperare subito il pallone in fase offensiva. Anche i difensori e i portieri sono chiamati a gestire il possesso, con passaggi corti per fare salire la squadra avversaria. Xavi vuole esterni che partano dalle linee laterali e vuole un attaccante che sappia giocare con la squadra, legare la manovra e attaccare lo spazio in profondità.

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