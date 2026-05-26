Milan, c’è anche Xavi per il post Allegri: ecco il suo calcio e cosa vuole

Come gioca Xavi—
Xavi è cresciuto nel Barcellona ed è figlio del calcio giocato da Pep Guardiola: 4-3-3 con un obiettivo chiaro. Ovvero tenere il possesso del pallone e il dominio sul campo. Gioco veloce e passaggi rapidi alla ricerca degli spazi lasciati alla difesa per segnare e inserirsi. In fase di possesso palla, Xavi vuole il movimento del pallone a terra, in modo organizzato: fraseggi corti per attrarre la pressione delle squadre avversarie e poi attaccare la retroguardia con passaggi verticali e veloci. Tutti i giocatori devono sapere esattamente dove posizionarsi in campo. Anche Xavi predilige il pressing aggressivo per recuperare subito il pallone in fase offensiva. Anche i difensori e i portieri sono chiamati a gestire il possesso, con passaggi corti per fare salire la squadra avversaria. Xavi vuole esterni che partano dalle linee laterali e vuole un attaccante che sappia giocare con la squadra, legare la manovra e attaccare lo spazio in profondità.
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