Milan, c’è anche Xavi per il post Allegri: ecco il suo calcio e cosa vuole

Il Milan ha iniziato la sua rivoluzione, sia a livello dirigenziale che per quanto riguarda l'allenatore: tra i possibili candidati spunta anche Xavi, ex allenatore del Barcellona. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, Gerry Cardinale ha rivoluzionato tutto esonerando Allegri, Tare, Furlani e Moncada, parlando nel comunicato di chiaro "fallimento". Ora serviranno decisioni veloci, chiare e decise, visto che mancano pochi giorni a giugno e il Milan non ha ancora nessuno a livello dirigenziale e a livello sportivo. Massimiliano Allegri paga il mancato arrivo in Champions League e le recenti prestazioni negative: il Milan ha subito 16 gol in 10 partite, segnando solo 9 gol e conquistando 10 punti sui 30 disponibili.