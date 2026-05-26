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Milan, effetto domino dopo Allegri: Maignan e Rabiot tentati dall’addio, ecco i 4 big in partenza

Adrien Rabiot e Mike Maignan sono tra i giocatori che potrebbero lasciare il Milan nel calciomercato estivo 2026
Il punto sul calciomercato del Milan: Mike Maignan e Adrien Rabiot sono in bilico dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Ecco il piano per Christian Pulisic, i sacrificabili da 50 milioni di euro
Daniele Triolo Redattore 

L'azzeramento dei vertici societari e tecnici operato da Gerry Cardinale ha aperto una fase di profonda transizione per la rosa del Milan. In attesa che l'asse formato da Zlatan Ibrahimović e Massimo Calvelli ufficializzi il nuovo organigramma (Amministratore Delegato, Direttore Sportivo e allenatore), l'area scout di RedBird ha avviato lo screening del parco giocatori per pianificare la sessione estiva di calciomercato. Il fallimento Champions impone una rigida revisione tra pilastri da blindare e asset da sacrificare per fare cassa.

I pilastri in bilico: l'effetto addio di Allegri

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I licenziamenti dell'area tecnica rischiano di generare un contraccolpo psicologico su due big della nazionale francese, legati a doppio filo alla precedente gestione:

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  • Mike Maignan: nonostante il recente rinnovo, l'addio di Massimiliano Allegri e del preparatore dei portieri Claudio Filippi potrebbe spingere "Magic Mike" a valutare nuove esperienze. Il Chelsea resta alla finestra, pronto a sferrare l'attacco nonostante l'assenza dei Blues dalle prossime coppe europee.

  • Adrien Rabiot: legato al Milan da altri due anni di contratto, il centrocampista francese aveva scelto i rossoneri proprio per ricongiungersi con il suo mentore tecnico. Senza la guida dell'allenatore livornese, la dirigenza dovrà verificare le reali motivazioni del giocatore nel nuovo progetto tattico.

    • I nodi da sciogliere: il piano per Pulisic

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    In controtendenza rispetto alla politica delle cessioni, RedBird ha espresso la chiara intenzione di confermare e blindare Christian Pulisic. L'attaccante statunitense è reduce da una stagione opaca, caratterizzata da un digiuno realizzativo che si protrae dal 28 dicembre 2025.

    L'obiettivo strategico di Ibrahimović è prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2027, sfruttando la vetrina dei imminenti Mondiali di calcio per rigenerare mentalmente il calciatore e restituirgli la centralità nel tridente offensivo del nuovo Milan.

    La lista di sbarco e i sacrificabili da 50 milioni

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    Per finanziare il mercato in entrata senza gli introiti UEFA, il club ha stabilito criteri precisi di monetizzazione:

  • Rafael Leão e Strahinja Pavlović: rappresentano i principali attivatori di plusvalenze. Per il portoghese è in atto un derby di mercato a Istanbul con il Galatasaray in pole; per il centrale serbo la dirigenza valuterà solo offerte cash della Premier League non inferiori ai 40-50 milioni di euro.

  • Gli esuberi: profili come Fikayo Tomori, Pervis Estupiñán, Ruben Loftus-Cheek e Santiago Giménez non rientrano più nei piani tecnici della nuova proprietà e verranno messi sul mercato. Al contrario, a Christopher Nkunku potrebbe essere concessa una chance di riscatto per dimostrare il proprio valore nel nuovo scacchiere tattico.

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