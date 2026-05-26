Il punto sul calciomercato del Milan: Mike Maignan e Adrien Rabiot sono in bilico dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Ecco il piano per Christian Pulisic, i sacrificabili da 50 milioni di euro

L'azzeramento dei vertici societari e tecnici operato da Gerry Cardinale ha aperto una fase di profonda transizione per la rosa del Milan. In attesa che l'asse formato da Zlatan Ibrahimović e Massimo Calvelli ufficializzi il nuovo organigramma (Amministratore Delegato, Direttore Sportivo e allenatore), l'area scout di RedBird ha avviato lo screening del parco giocatori per pianificare la sessione estiva di calciomercato. Il fallimento Champions impone una rigida revisione tra pilastri da blindare e asset da sacrificare per fare cassa.