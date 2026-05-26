I nodi da sciogliere: il piano per Pulisic—
In controtendenza rispetto alla politica delle cessioni, RedBird ha espresso la chiara intenzione di confermare e blindare Christian Pulisic. L'attaccante statunitense è reduce da una stagione opaca, caratterizzata da un digiuno realizzativo che si protrae dal 28 dicembre 2025.
L'obiettivo strategico di Ibrahimović è prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2027, sfruttando la vetrina dei imminenti Mondiali di calcio per rigenerare mentalmente il calciatore e restituirgli la centralità nel tridente offensivo del nuovo Milan.
La lista di sbarco e i sacrificabili da 50 milioni—
Per finanziare il mercato in entrata senza gli introiti UEFA, il club ha stabilito criteri precisi di monetizzazione:
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