I numeri di Modrić in rossonero—
Quale sarà il futuro di Modrić? In questa stagione è stato fondamentale in mediana, per il Milan: 2.864' in campo diluiti in 37 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, con 2 gol e 3 assist al suo attivo. Un rendimento super per un giocatore che ha superato i 40 anni.
Lo scenario della stampa: riscatto sul campo o addio?—
Il futuro della cabina di regia rossonera spacca gli analisti di mercato e i principali quotidiani sportivi nazionali, che delineano due strade diametralmente opposte per il fuoriclasse croato:
Per il regista si profilerebbe un immediato ritorno al Real Madrid, club dove ha militato per tredici stagioni. L'ipotesi più accreditata vedrebbe il croato entrare direttamente all'interno del nuovo staff tecnico guidato da José Mourinho, oppure assumere un ruolo operativo di rappresentanza all'interno dell'organigramma dirigenziale dei Blancos.
Non appena il Milan avrà nominato il nuovo DS al posto di Tare, questi incontrerà l'entourage del centrocampista per definire la situazione, in un senso o in un altro.
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