PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, cosa farà Modrić? Spunta il clamoroso ritorno al Real Madrid con Mourinho

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, cosa farà Modrić? Spunta il clamoroso ritorno al Real Madrid con Mourinho

Luka Modric, centrocampista AC Milan, potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza con i rossoneri il 30 giugno
Calciomercato, il Milan rischia di perdere Luka Modrić. Senza Champions League e senza Massimiliano Allegri può saltare l'opzione di rinnovo. Tra riscatto nella prossima stagione e l'ipotesi di un ritorno al Real Madrid, facciamo il punto
Daniele Triolo Redattore 

La profonda ristrutturazione societaria avviata da Gerry Cardinale in casa Milan rischia di travolgere anche la permanenza dei leader tecnici più carismatici della rosa. Il destino di Luka Modrić è entrato in una fase di totale incertezza a causa del mancato raggiungimento della qualificazione in Champions League e del conseguente esonero di Massimiliano Allegri, due pilastri fondamentali su cui poggiava l'accordo strategico del croato a Milano.

L'accordo del 2025: i dettagli del contratto

—  

Il Pallone d'Oro 2018 era approdato in rossonero nell'estate del 2025, grazie all'intuizione del direttore sportivo Igli Tare, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026 a 3,5 milioni di euro netti più bonus. Nel contratto era presente una clausola di opzione unilaterale per il prolungamento di un ulteriore anno. Tale opzione era però subordinata a due precise condizioni politiche e sportive, oggi entrambe venute meno:

LEGGI ANCHE

  • L'accesso formale del Milan alla fase a gironi della Champions League.

  • La conferma di Massimiliano Allegri alla guida della prima squadra.

    • I numeri di Modrić in rossonero

    —  

    Quale sarà il futuro di Modrić? In questa stagione è stato fondamentale in mediana, per il Milan: 2.864' in campo diluiti in 37 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, con 2 gol e 3 assist al suo attivo. Un rendimento super per un giocatore che ha superato i 40 anni.

    Lo scenario della stampa: riscatto sul campo o addio?

    —  

    Il futuro della cabina di regia rossonera spacca gli analisti di mercato e i principali quotidiani sportivi nazionali, che delineano due strade diametralmente opposte per il fuoriclasse croato:

  • La via della permanenza (La Gazzetta dello Sport): nonostante la profonda delusione per il finale di stagione, il giocatore starebbe valutando l'ipotesi di prolungare l'accordo con il Milan per un'ulteriore stagione, guidato dalla volontà di riscattare l'annata sportiva negativa del club.

  • La via del ritiro e del ritorno a Madrid (Tuttosport): Modrić avrebbe già espresso la volontà di non esercitare alcuna opzione, respingendo contestualmente le ricche offerte provenienti dalla Saudi Pro League e dalla Major League Soccer (MLS).

    • Per il regista si profilerebbe un immediato ritorno al Real Madrid, club dove ha militato per tredici stagioni. L'ipotesi più accreditata vedrebbe il croato entrare direttamente all'interno del nuovo staff tecnico guidato da José Mourinho, oppure assumere un ruolo operativo di rappresentanza all'interno dell'organigramma dirigenziale dei Blancos.

    Non appena il Milan avrà nominato il nuovo DS al posto di Tare, questi incontrerà l'entourage del centrocampista per definire la situazione, in un senso o in un altro.

    Leggi anche
    Milan, addio shock a Leão: offerta da 10 milioni a stagione. Ecco quanto vuole il club per la...
    Milan, Ibrahimovic valuta Begiristain: ex DS di Barcellona e City, sarebbe un colpo affascinante

    © RIPRODUZIONE RISERVATA