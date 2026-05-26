I numeri di Modrić in rossonero

Quale sarà il futuro di Modrić? In questa stagione è stato fondamentale in mediana, per il Milan: 2.864' in campo diluiti in 37 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, con 2 gol e 3 assist al suo attivo. Un rendimento super per un giocatore che ha superato i 40 anni.