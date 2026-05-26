Scelta affascinante per i rossoneri

Txiki Begiristain, insieme all'allenatore Pep Guardiola ha trasformato il City in una delle squadre più forti del mondo, vincendo tutto in Inghilterra e riuscendo anche a strappare una Champions League all'Inter, questo ovviamente con un budget e una disponibilità sul mercato molto alte. Ha portato a Manchester dei giocatori del calibro di Bernardo Silva, Haaland, De Bruyne e tanti altri. Sarebbe un colpo di grande caratura per il Milan: Begiristain è un dirigente con tantissima esperienza internazionale che ha creato due delle squadre più vincenti degli ultimi anni. Certo, sarebbe interessante vedere come si comporterebbe con un budget nettamente inferiore rispetto a Barcellona e Manchester City, ma per il Milan sarebbe una mossa importante: un segnale chiaro. Si vorrebbe costruire da subito una squadra forte, con un allenatore giovane e spagnolo, come lo era Guardiola al tempo.