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Milan, Ibrahimovic valuta Begiristain: ex DS di Barcellona e City, sarebbe un colpo affascinante

Milan, Ibrahimovic valuta Begiristain: ex DS di Barcellona e City, sarebbe un colpo affascinante
Clamoroso retroscena per il dopo Tare. Zlatan Ibrahimovic valuta Txiki Begiristain come nuovo direttore sportivo del Milan: il suo curriculum e non solo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Gerry Cardinale si è mosso con forza e decisione nella giornata di ieri: un singolo comunicato dove ha esonerato Allegri, Moncada, Furlani e Tare, parlando di un chiaro fallimento, visto che il Milan non ha centrato l'obiettivo di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Ovviamente ora è tempo di cercare i nuovi componenti dell'organigramma tra cui anche il nuovo direttore sportivo: oltre all'opzione italiana rappresentata da Fabio Paratici, si inizia a parlare anche di altri obiettivi stranieri.

Milan, Ibrahimovic valuta anche Begiristain

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Secondo 'La Gazzetta dello Sport', uno dei nomi sondati dal Milan per il ruolo di direttore sportivo è quello di Txiki Begiristain. Ha giocato come ala sinistra nella Real Sociedad e poi nel Barcellona a cavallo tra gli anni 80' e gli anni 90'. Il dirigente basco vanta una carriera straordinaria nei quadri dirigenziali di due dei club più importanti del pianeta. Ha guidato la rinascita del Barcellona dal 2003 al 2010 (portando in Catalogna proprio Ibrahimovic) e, dal 2012 al 2025, è stato l'architetto del Manchester City dei record.

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Txiki Begiristain, insieme all'allenatore Pep Guardiola ha trasformato il City in una delle squadre più forti del mondo, vincendo tutto in Inghilterra e riuscendo anche a strappare una Champions League all'Inter, questo ovviamente con un budget e una disponibilità sul mercato molto alte. Ha portato a Manchester dei giocatori del calibro di Bernardo Silva, Haaland, De Bruyne e tanti altri. Sarebbe un colpo di grande caratura per il Milan: Begiristain è un dirigente con tantissima esperienza internazionale che ha creato due delle squadre più vincenti degli ultimi anni. Certo, sarebbe interessante vedere come si comporterebbe con un budget nettamente inferiore rispetto a Barcellona e Manchester City, ma per il Milan sarebbe una mossa importante: un segnale chiaro. Si vorrebbe costruire da subito una squadra forte, con un allenatore giovane e spagnolo, come lo era Guardiola al tempo.

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