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Milan, ecco la lista di Ibrahimović per il dopo Tare: da Paratici alla tentazione dell’algoritmo interno

Fabio Paratici, direttore sportivo Fiorentina, nel mirino del Milan
Il Milan cerca il sostituto di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo. Zlatan Ibrahimović valuta tre profili: i contatti con Fabio Paratici, l'ipotesi Ramón Planes e la soluzione interna Viktor Bezhani dal Tolosa. Chi entrerà nell'organigramma?
Daniele Triolo Redattore 

Il licenziamento ufficiale di Igli Tare, sollevato dall'incarico a un anno esatto dalla sua nomina, apre ufficialmente la caccia al nuovo Direttore Sportivo del Milan. Con l'uscita di Giorgio Furlani, che in passato aveva bloccato soluzioni alternative, la gestione dell'area sportiva è interamente affidata al Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimović.

Il manager svedese ha il compito di presentare a Gerry Cardinale l'identikit del dirigente che dovrà ricostruire la rosa per la stagione 2026/2027. Al momento Ibra si sta muovendo lungo tre direttrici di mercato ben distinte.

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1. La pista italiana: Fabio Paratici (Fiorentina)

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Fabio Paratici rappresenta il profilo di maggiore esperienza nel campionato italiano, già vicinissimo alla firma con il club rossonero prima dell'avvento di Tare.

  • La situazione: nonostante le recenti dichiarazioni di totale focus sul progetto della Fiorentina e l'acquisto di una nuova residenza a Firenze, i contatti esplorativi con Ibrahimović sono ripartiti.

  • Filosofia: profilo di respiro internazionale, abituato alla gestione di top player e alla costruzione di rose istantaneamente competitive per la Champions League.

    • 2. L'opzione internazionale: Ramón Planes (Al-Ittihad)

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    Il nome forte per l'estero porta a Ramón Planes, dirigente spagnolo con un curriculum consolidato in Liga e in Premier League (esperienze di rilievo al Barcellona, al Betis Siviglia e al Tottenham).

  • La situazione: attualmente sotto contratto con l'Al-Ittihad nella Saudi Pro League, Planes valuta un ritorno nel calcio europeo di vertice.

  • Filosofia: abilità nello scouting internazionale unita alla capacità di gestire spogliatoi complessi e mediazioni di mercato ad altissimi livelli finanziari.

    • 3. La linea societaria: Viktor Bezhani (Tolosa)

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    Rappresenta la vera e propria soluzione interna all'ecosistema di RedBird. Classe 1985, l'albanese Viktor Bezhani si sta distinguendo come uno dei direttori sportivi più promettenti d'Europa alla guida del Tolosa.

  • Perché piace a Cardinale: Bezhani incarna perfettamente le linee guida della proprietà statunitense. Il suo metodo di lavoro esclude l'acquisto di calciatori basato unicamente sull'intuito, affidandosi all'analisi dei dati, agli algoritmi di rendimento e all'individuazione di talenti Under-23 da valorizzare e rivendere, garantendo la piena sostenibilità economica del club.

    • La scelta finale definirà l'identità strategica del Milan: Ibrahimović e Cardinale decideranno nei prossimi giorni se affidarsi all'usato sicuro o accelerare sulla via del modello Moneyball.

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