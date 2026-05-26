1. La pista italiana: Fabio Paratici (Fiorentina)—
Fabio Paratici rappresenta il profilo di maggiore esperienza nel campionato italiano, già vicinissimo alla firma con il club rossonero prima dell'avvento di Tare.
2. L'opzione internazionale: Ramón Planes (Al-Ittihad)—
Il nome forte per l'estero porta a Ramón Planes, dirigente spagnolo con un curriculum consolidato in Liga e in Premier League (esperienze di rilievo al Barcellona, al Betis Siviglia e al Tottenham).
3. La linea societaria: Viktor Bezhani (Tolosa)—
Rappresenta la vera e propria soluzione interna all'ecosistema di RedBird. Classe 1985, l'albanese Viktor Bezhani si sta distinguendo come uno dei direttori sportivi più promettenti d'Europa alla guida del Tolosa.
La scelta finale definirà l'identità strategica del Milan: Ibrahimović e Cardinale decideranno nei prossimi giorni se affidarsi all'usato sicuro o accelerare sulla via del modello Moneyball.
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