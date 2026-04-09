Paratici: "Milan saltato per Marotta? Non so, non credo. Da lui ho imparato tanto"

"Non so, non credo, lui ha smentito - ha sottolineato in tal senso Paratici -. E di certo non l’ho chiamato, cosa potevo dirgli? Sei stato tu? E lui cosa poteva rispondermi? “Ma no, figurati …”. Acqua passata, la mia storia è Firenze". Sul suo rapporto con Marotta, Paratici ha poi continuato: "Io non ho problemi, anzi, ho imparato talmente tanto da lui … vuole un esempio? A vestirmi. Mi prese alla Sampdoria come capo degli osservatori il giorno dopo che avevo smesso di giocare, e io continuavo ad andare in giro come un calciatore, felpa, sneakers e via così. Finché Beppe mi disse che in ufficio si va in giacca e cravatta, e a trattare i giocatori pure".