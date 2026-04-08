Josè Altafini, ex rossonero, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan e su Allegri: ecco i nomi consigliati per il mercato...

José Altafini , ex storico attaccante del Milan per sette stagioni, ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni di 'Tuttosport' . L'ex rossonero ha voluto toccare diversi temi: prima si è soffermato sulle critiche ad Allegri, poi ha voluto dare qualche consiglio sul mercato. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sulle critiche ad Allegri per il suo operato: "Non capisco proprio queste accuse. Ha preso il Milan reduce da un anno difficile e che veniva da un ottavo posto. L'ha riportato ad essere competitivo e nelle prime posizioni senza particolari acquisti di alto livello. Mica sono arrivati van Basten e Gullit in estate! Con i giocatori attualmente a disposizione ha ottenuto il massimo. C'è poco da fare".