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Altafini: “Non capisco le accuse ad Allegri. Ha preso il Milan e l’ha reso competitivo”

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Josè Altafini, ex rossonero, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan e su Allegri: ecco i nomi consigliati per il mercato...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

José Altafini, ex storico attaccante del Milan per sette stagioni, ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni di 'Tuttosport' . L'ex rossonero ha voluto toccare diversi temi: prima si è soffermato sulle critiche ad Allegri, poi ha voluto dare qualche consiglio sul mercato. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sulle critiche ad Allegri per il suo operato: "Non capisco proprio queste accuse. Ha preso il Milan reduce da un anno difficile e che veniva da un ottavo posto. L'ha riportato ad essere competitivo e nelle prime posizioni senza particolari acquisti di alto livello. Mica sono arrivati van Basten e Gullit in estate! Con i giocatori attualmente a disposizione ha ottenuto il massimo. C'è poco da fare".

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Su come dovrebbe operare il Milan nel mercato estivo: "Va rinforzata la spina dorsale della squadra. Questa deve essere la priorità della società. In estate serve un difensore forte. Poi va aggiunto un altro centrocampista di alto livello da mettere a fianco di Modrić e Rabiot".

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