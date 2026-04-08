Dopo una vita sui campi di calcio, Lucas Biglia ha intrapreso un nuovo percorso: quello per diventare tecnico a tutti gli effetti. L'ex calciatore del Milan , intervistato dai microfoni di Clarin, ha voluto parlare un po' del suo percorso, facendo riferimento anche alla sua passata carriera calcistica al Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito, riportate dal Corriere dello Sport:

Milan, le parole di Biglia sul suo nuovo percorso lavorativo legato comunque al mondo del calcio:«Sono entusiasta, continuo a formarmi. A settembre inizierò il corso Uefa Pro, ma già adesso potrei allenare un po’ ovunque tranne che in Serie A. Vedo molte cose che avrei voluto fare, ma non ho potuto. Ho commesso errori e preso decisioni che avrebbero potuto cambiare la mia carriera. Alla Lazio e al Milan sono andato via perché sentivo di non essere apprezzato. Col senno di poi, posso dire che mi sbagliavo».