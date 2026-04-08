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Ex Milan, Altafini: “Napoli? Me lo aspettavo. Allegri con questa squadra non poteva fare di più”

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José Altafini, ex attaccante del Milan tra gli anni Cinquanta e Sessanta, ha rilasciato alcune parole sui rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

José Altafini, ex storico attaccante del Milan per sette stagioni (1958-1965), con ben 161 gol in 246 partite e vincitore di 2 Scudetti e di una Coppa dei Campioni, ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni di 'Tuttosport' . L'ex rossonero ha voluto toccare diversi argomenti: prima si è voluto soffermare sulla recentissima sconfitta contro il Napoli, poi si è spostato a parlare in generale dei rossoneri, facendo riferimento anche alla rosa. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sulla sconfitta del Milan a Napoli e addio dei rossoneri allo Scudetto: "Me lo aspettavo sinceramente e non sono sorpreso né dalla sconfitta né dall'uscita dei rossoneri dal giro Scudetto".

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Altafini sul Milan: "Allegri con questa squadra non poteva fare di più. La rosa del Milan vale l'attuale classifica. Stanno ottenendo il massimo e non possono andare oltre. Inter e Napoli restano superiori. Alla lunga i valori sono emersi e la classifica attuale mi sembra corretta per quello che abbiamo visto finora".

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