José Altafini, ex storico attaccante del Milan per sette stagioni (1958-1965), con ben 161 gol in 246 partite e vincitore di 2 Scudetti e di una Coppa dei Campioni, ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni di 'Tuttosport' . L'ex rossonero ha voluto toccare diversi argomenti: prima si è voluto soffermare sulla recentissima sconfitta contro il Napoli, poi si è spostato a parlare in generale dei rossoneri, facendo riferimento anche alla rosa. Ecco, di seguito, le sue parole: