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Altafini: “Milan, scambia Leao con uno forte e più utile. Il 9? Punterei su Kean”

Altafini: 'Milan, scambia Leao con uno forte e più utile. Il 9? Punterei su Kean'
José Altafini, ex attaccante del Milan tra gli anni Cinquanta e Sessanta, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' in cui ha parlato dei rossoneri di Massimiliano Allegri tra presente e futuro. Ecco le sue interessanti dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

José Altafini, ex attaccante del Milan per sette stagioni (1958-1965), autore di 161 gol in 246 partite in rossonero e vincitore con il Diavolo di 2 Scudetti e di una Coppa dei Campioni, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla sconfitta del Milan a Napoli e addio dei rossoneri allo Scudetto: "Me lo aspettavo sinceramente e non sono sorpreso né dalla sconfitta né dall'uscita dei rossoneri dal giro Scudetto".

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Altafini sul Milan: "Allegri con questa squadra non poteva fare di più. La rosa del Milan vale l'attuale classifica. Stanno ottenendo il massimo e non possono andare oltre. Inter e Napoli restano superiori. Alla lunga i valori sono emersi e la classifica attuale mi sembra corretta per quello che abbiamo visto finora".

Milan, Altafini: "Non capisco le accuse ad Allegri. Ha ottenuto il massimo"

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Sulle critiche ad Allegri per il suo operato: "Non capisco proprio queste accuse. Ha preso il Milan reduce da un anno difficile e che veniva da un ottavo posto. L'ha riportato ad essere competitivo e nelle prime posizioni senza particolari acquisti di alto livello. Mica sono arrivati van Basten e Gullit in estate! Con i giocatori attualmente a disposizione ha ottenuto il massimo. C'è poco da fare".

Su come dovrebbe operare il Milan nel mercato estivo: "Va rinforzata la spina dorsale della squadra. Questa deve essere la priorità della società. In estate serve un difensore forte. Poi va aggiunto un altro centrocampista di alto livello da mettere a fianco di Modrić e Rabiot".

"L'attacco del Milan va rifatto da capo. Vedrei bene Kean in rossonero"

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Sui rinforzi in attacco: "Lì è il reparto che necessita di maggiori interventi. Per prima cosa va acquistato un grande attaccante. A questo Milan manca soprattutto un bomber da 20 gol l'anno. Anzi più di uno. L'attacco del Milan va rifatto da capo. Oltre al centravanti titolare vanno prese un altro paio di punte al posto di quelle attuali. Solo così il reparto offensivo si alzerà di livello".

Su Rafael Leão: "Sarebbe ora di fare qualche scambio con qualcuno di forte e più utile al gioco del Milan. Rafa resta comunque un giocatore bravo e di talento. A quel punto andrà a giocare bene altrove ...".

Altafini sul giocatore sul quale punterebbe per l'attacco del Milan: "Moise Kean. L'Italia non è fuori dai Mondiali per colpa sua. Tra Fiorentina e Nazionale ha fatto diversi gol ed è cresciuto molto negli ultimi due anni. Lo reputo un centravanti bravo e dalle potenzialità interessanti. Per questo dico che lo vedrei bene con la maglia rossonera".

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