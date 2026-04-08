Peccato che, a inizio dicembre, Leao ha accusato un principio di pubalgia che, ancora oggi, ne sta condizionando il rendimento. In Milan-Torino del 21 marzo, per esempio, non ha proprio giocato e nonostante le due settimane di sosta del campionato per gli impegi delle Nazionali, giorni in cui ha lavorato per rientrare, Leao non è andato oltre i 12' finali sul campo del Napoli.