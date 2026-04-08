Peccato che, a inizio dicembre, Leao ha accusato un principio di pubalgia che, ancora oggi, ne sta condizionando il rendimento. In Milan-Torino del 21 marzo, per esempio, non ha proprio giocato e nonostante le due settimane di sosta del campionato per gli impegi delle Nazionali, giorni in cui ha lavorato per rientrare, Leao non è andato oltre i 12' finali sul campo del Napoli.
Calciomercato, Leao via dal Milan? I Mondiali come vetrina—
Insomma, il Milan si sta abituando a fare a meno di lui. Forse anche in ottica futura. Perché secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, sarà un'estate calda quella che attende Leao, sotto contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2028. I Mondiali possono rappresentare una bella vetrina per lui e per il Milan, che, a quanto pare, non si opporrà alla cessione di Leao con offerte dai 50 milioni di euro in su. Meno di un terzo della clausola risolutoria (175 milioni di euro) inserita nel suo contratto con il Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA