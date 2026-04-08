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Calciomercato Milan, serve un grande centravanti: il sogno è Lewandowski. C’è un nodo

Calciomercato Milan, serve un grande centravanti: il sogno è Lewandowski. C'è un nodo
Robert Lewandowski, attaccante polacco classe 1988 in scadenza di contratto con il Barcellona, è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo: davanti i rossoneri cercano un bomber di livello internazionale che segni con continuità
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri è reduce dalla sconfitta, 0-1, allo stadio 'Maradona' contro il Napoli di Antonio Conte. Si è trattato del secondo k.o. di fila in trasferta in campionato senza reti all'attivo. Nell'ultima sfida, i cinque attaccanti utilizzati da Allegri (Christopher Nkunku, Niclas Füllkrug, Santiago Giménez, Christian Pulisic e Rafael Leão) hanno messo insieme la bellezza di zero tiri in porta.

E se si allarga il discorso a tutto il 2026, finora le reti che il Milan ha ottenuto da tutti i propri attaccanti si attesa a quota 8, la metà delle quali dal solo Leão. È dunque evidente come i rossoneri abbiano un problema ben preciso in avanti: manca un bomber, un giocatore da 20-25 gol stagionali, quel giocatore che è capace - sotto rete - di sbloccare le partite 'sporche'. E che, in un modo o in un altro, ti faccia partire sempre da 1-0.

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Per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il sogno del Milan per il calciomercato estivo risponde dal nome di Robert Lewandowski, classe 1988, bomber che a fine stagione si svincolerà dal Barcellona. Nonostante l'età non più verde, il polacco ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund farebbe sicuramente comodo al Diavolo almeno per un po'. Il nodo per il suo arrivo? Lo stipendio, ad oggi decisamente alto peer le classe rossonere.

In un campionato dove, dopo 31 partite, il Milan - con 47 reti all'attivo - ha segnato addirittura 24 gol in meno rispetto ai 71 dell'Inter, l'innesto di Lewandowski nell'organico rossonero sarebbe un'operazione di assoluta qualità. Anche perché il giocatore è integro e ancora estremamente lucido in fase realizzativa. Quest'anno, nel Barça di Hansi Flick, ha finora segnato 17 gol e fornito 3 assist in 38 partite tra Liga, Champions League e coppe nazionali, per un totale di 1.961' sul terreno di gioco. Alla media, spaziale, di una contribuzione ad una rete dei catalani ogni 98'.

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