In un campionato dove, dopo 31 partite, il Milan - con 47 reti all'attivo - ha segnato addirittura 24 gol in meno rispetto ai 71 dell'Inter, l'innesto di Lewandowski nell'organico rossonero sarebbe un'operazione di assoluta qualità. Anche perché il giocatore è integro e ancora estremamente lucido in fase realizzativa. Quest'anno, nel Barça di Hansi Flick, ha finora segnato 17 gol e fornito 3 assist in 38 partite tra Liga, Champions League e coppe nazionali, per un totale di 1.961' sul terreno di gioco. Alla media, spaziale, di una contribuzione ad una rete dei catalani ogni 98'.