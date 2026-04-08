Calciomercato Milan, fari puntati su Lewandowski—
Per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il sogno del Milan per il calciomercato estivo risponde dal nome di Robert Lewandowski, classe 1988, bomber che a fine stagione si svincolerà dal Barcellona. Nonostante l'età non più verde, il polacco ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund farebbe sicuramente comodo al Diavolo almeno per un po'. Il nodo per il suo arrivo? Lo stipendio, ad oggi decisamente alto peer le classe rossonere.
In un campionato dove, dopo 31 partite, il Milan - con 47 reti all'attivo - ha segnato addirittura 24 gol in meno rispetto ai 71 dell'Inter, l'innesto di Lewandowski nell'organico rossonero sarebbe un'operazione di assoluta qualità. Anche perché il giocatore è integro e ancora estremamente lucido in fase realizzativa. Quest'anno, nel Barça di Hansi Flick, ha finora segnato 17 gol e fornito 3 assist in 38 partite tra Liga, Champions League e coppe nazionali, per un totale di 1.961' sul terreno di gioco. Alla media, spaziale, di una contribuzione ad una rete dei catalani ogni 98'.
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