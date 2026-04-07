Calciomercato Milan, Moretto svela: 'Ecco cosa vuole fare Cardinale...'

Sui piani di Cardinale: "Comunque che sia Champions o che non sia Champions, Cardinale farà delle valutazioni da qui fino alla fine della stagione per capire come e se migliorare l'organigramma rossonero: parlo sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista societario. Bisogna capire come andrà a finire la stagione ma sicuramente ci sarà un faccia a faccia con Cardinale a capo. RedBird deciderà che percorso fare. Vi aggiorneremo se ci saranno dei cambi, se ci saranno dei miglioramenti"