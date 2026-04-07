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Calciomercato Milan, Moretto: “Cardinale ha un piano per la prossima stagione. Ecco quale…”

Calciomercato Milan, Moretto svela: 'Ecco cosa vuole fare Cardinale...'
Calciomercato, le parole di Matteo Moretto sul futuro della dirigenza del Milan: ecco che cosa ha in mente Cardinale
Redazione PM

Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro della dirigenza del Milan nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito, le sue parole.

Sulla stagione del Milan: "Il Milan, dopo anni turbolenti e difficili, è sempre più vicino alla qualificazione nella prossima Champions League che sarebbe un risultato molto molto importante per il club: significherebbe tornare in quella competizione che il Milan conosce bene. Sicuramente da un punto di vista sportivo, non ci si può lamentare: i rossoneri, nonostante la sconfitta a Napoli, farà di tutto per raggiungere questo obiettivo".

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Sui piani di Cardinale: "Comunque che sia Champions o che non sia Champions, Cardinale farà delle valutazioni da qui fino alla fine della stagione per capire come e se migliorare l'organigramma rossonero: parlo sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista societario. Bisogna capire come andrà a finire la stagione ma sicuramente ci sarà un faccia a faccia con Cardinale a capo. RedBird deciderà che percorso fare. Vi aggiorneremo se ci saranno dei cambi, se ci saranno dei miglioramenti"

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