L'esperto di calciomercato Matteo Moretto fa chiarezza sul futuro di Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan classe 1999
Nella recente intervista al podcast brasiliano 'PodahTV', Rafael Leao ha ribadito la propria volontà di lasciare il Milan in estate. Il portoghese vorrebbe trasferirsi in uno dei top cinque campionati europei, ma, per ora, in Via Aldo Rossi non è ancora stata registrata alcuna offerta ufficiale. A fornire ulteriori dettagli sul futuro del numero 10 rossonero ci ha pensato Matteo Moretto.
I numeri di Leao al MilanNegli otto anni con la maglia del Milan, Leao ha segnato 80 gol e servito 65 assist in 291 presenze, diventando il 15° marcatore nella storia del club, oltre che il 6° assistman all-time. A livello realizzativo, la stagione 2025-2026 è stata la peggiore dalla 2020-2021. Il portoghese, infatti, ha chiuso a quota 10 reti e 3 assist in 31 presenze, per un totale di 13 contributi gol complessivi: nelle ultime sei annate il giocatore non aveva mai fatto meno di 25 nella somma tra gol e assist.
Calciomercato Milan, Moretto sul futuro di LeaoIntervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Moretto si è espresso così sul futuro di Leao:
"Ad oggi non ci sono proposte concrete per Rafael Leao, soprattutto al Milan. Ci sono sondaggi e proposte verbali da Galatasaray e Fenerbahce a chi gestisce gli interessi del giocatore. La situazione è la stessa di qualche giorno fa e siamo in attesa di capire come si può sviluppare il futuro di Leao".
L'offerta verbale del FenerbahceStando a quanto riferito da 'SportMediaset', il Fenerbahce avrebbe offerto a Leao uno stipendio faraonico per accettare il trasferimento in Turchia. Secondo il giornalista Orazio Accommando, i 'Canarini Gialli' avrebbero messo sul piatto un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione, superando i 10 milioni precedentemente proposti dal Galatasaray. Nonostante il portoghese stia dando priorità a Premier League e Liga, cifre del genere potrebbero spingerlo a cambiare idea. Come spiegato da Moretto, però, si tratta solo di offerte verbali.
La richiesta del Milan per LeaoIl Milan è forte di un contratto fino al 2028 e non ha alcuna intenzione di vendere Leao a prezzo di saldo. La valutazione del club rossonero si aggira tra i 60 e i 70milioni di euro e l'operazione è attualmente in mano al super agente portoghese Jorge Mendes. Non è da escludere neanche la possibilità di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.
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