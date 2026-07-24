Nella recente intervista al podcast brasiliano 'PodahTV', Rafael Leao ha ribadito la propria volontà di lasciare il Milan in estate. Il portoghese vorrebbe trasferirsi in uno dei top cinque campionati europei, ma, per ora, in Via Aldo Rossi non è ancora stata registrata alcuna offerta ufficiale. A fornire ulteriori dettagli sul futuro del numero 10 rossonero ci ha pensato Matteo Moretto.

I numeri di Leao al Milan

Calciomercato Milan, Moretto sul futuro di Leao

"Ad oggi non ci sono proposte concrete per Rafael Leao, soprattutto al Milan. Ci sono sondaggi e proposte verbali da Galatasaray e Fenerbahce a chi gestisce gli interessi del giocatore. La situazione è la stessa di qualche giorno fa e siamo in attesa di capire come si può sviluppare il futuro di Leao".

L'offerta verbale del Fenerbahce

La richiesta del Milan per Leao