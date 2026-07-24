La Lazio di Gennaro Gattuso continua a guardare in casa Milan per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Dopo i recenti sondaggi per Santiago Gimenez, il club biancoceleste ha messo gli occhi su un altro calciatore rossonero: Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002 di rientro dal prestito all'Atalanta.

La stagione di Musah all'Atalanta

Calciomercato Milan, la Lazio di Gattuso monitora Musah

La richiesta del Milan per Musah

è reduce da un'annata complicata a Bergamo, dove ha collezionato meno di mille minuti complessivi. Con la maglia dell’il giocatore ha collezionato, una in campionato e una in Coppa Italia. Numeri che non hanno convinto i nerazzurri ad esercitare il diritto di riscatto fissato ae che sono costati al classe 2002 l'esclusione dai convocati di Mauricio Pochettino per il Mondiale.Stando a quanto riferito da 'Repubblica',avrebbe individuato inil rinforzo ideale per rinforzare il centrocampo della. Il tecnico biancoceleste ha già lavorato con il centrocampista statunitense ai tempi dele ne apprezza particolarmente la duttilità. Al momento si tratta soltanto di sondaggi esplorativi, mapotrebbe scaldarsi nelle prossime settimane.Prima del prestito all'Atalanta, ilha rinnovato il contratto difino alper tutelarsi in caso di exploit del ragazzo. Proprio come Gattuso, ancheapprezza le qualità del giocatore e lo sta valutando attentamente nel corso del ritiro estivo. Per portare il centrocampista statunitense a Roma, dunque, ladovrà presentarsi in Via Aldo Rossi con un'offerta daLe prossime settimane saranno fondamentali per capire se il club biancoceleste tenterà l'affondo o se preferirà virare su altri obiettivi.