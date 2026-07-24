Dopo l'interesse per Santiago Gimenez la Lazio di Gennaro Gattuso punta anche il centrocampista del Milan Yunus Musah: le ultime di calciomercato
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La Lazio di Gennaro Gattuso continua a guardare in casa Milan per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Dopo i recenti sondaggi per Santiago Gimenez, il club biancoceleste ha messo gli occhi su un altro calciatore rossonero: Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002 di rientro dal prestito all'Atalanta.
La stagione di Musah all'AtalantaMusah è reduce da un'annata complicata a Bergamo, dove ha collezionato meno di mille minuti complessivi. Con la maglia dell’Atalanta il giocatore ha collezionato 2 reti, una in campionato e una in Coppa Italia. Numeri che non hanno convinto i nerazzurri ad esercitare il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e che sono costati al classe 2002 l'esclusione dai convocati di Mauricio Pochettino per il Mondiale.
Calciomercato Milan, la Lazio di Gattuso monitora MusahStando a quanto riferito da 'Repubblica', Gattuso avrebbe individuato in Musah il rinforzo ideale per rinforzare il centrocampo della Lazio. Il tecnico biancoceleste ha già lavorato con il centrocampista statunitense ai tempi del Valencia e ne apprezza particolarmente la duttilità. Al momento si tratta soltanto di sondaggi esplorativi, ma l'asse Milano-Roma potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane.
La richiesta del Milan per MusahPrima del prestito all'Atalanta, il Milan ha rinnovato il contratto di Musah fino al 2030 per tutelarsi in caso di exploit del ragazzo. Proprio come Gattuso, anche Ruben Amorim apprezza le qualità del giocatore e lo sta valutando attentamente nel corso del ritiro estivo. Per portare il centrocampista statunitense a Roma, dunque, la Lazio dovrà presentarsi in Via Aldo Rossi con un'offerta da 20/25 milioni di euro. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire se il club biancoceleste tenterà l'affondo o se preferirà virare su altri obiettivi.
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