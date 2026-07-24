Santiago Giménez in uscita: il messicano apre alla Lazio. Una sola formula possibile

Il Milan ha sistemato l'attacco con un colpo di mercato importantissimo sia a livello tecnico che a livello economico: i rossoneri hanno sborsato più di 70 milioni di euro per strappare al PSG Gonçalo Ramos. Ovviamente sarà il portoghese il riferimento offensivo del 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Dietro di lui, al momento, ci sono i giovani Camarda e Kostic che potrebbero essere i vice in questa stagione.

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Il futuro di Santiago Giménez e il forte interesse della Lazio

Gli ostacoli della trattativa e le prossime mosse di Amorim