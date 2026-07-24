Santiago Giménez in uscita: il messicano apre alla Lazio. Una sola formula possibile

Il Milan mette alla porta Santiago Giménez dopo il grande colpo Gonçalo Ramos. La Lazio di Gattuso si muove con l'agente: ostacolo sulla formula
Milan, Riso (agente Camarda): "Rinnovo importantissimo, futuro in rossonero. Prestiti? Poi vediamo" | VIDEO PM
Il Milan ha sistemato l'attacco con un colpo di mercato importantissimo sia a livello tecnico che a livello economico: i rossoneri hanno sborsato più di 70 milioni di euro per strappare al PSG Gonçalo Ramos. Ovviamente sarà il portoghese il riferimento offensivo del 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Dietro di lui, al momento, ci sono i giovani Camarda e Kostic che potrebbero essere i vice in questa stagione.
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Il futuro di Santiago Giménez e il forte interesse della LazioChi è pronto a partire in questa sessione di calciomercato è Santiago Giménez: il messicano non rientra più nei piani del Diavolo che vuole incassare da una sua cessione che deve superare i 20 milioni di euro per fattori economici di bilancio. L'ex Feyenoord si è infortunato di nuovo alla caviglia durante i Mondiali 2026 e per questo potrebbe essere difficile venderlo. Per l'attaccante c'è anche la pista Serie A: secondo lalaziosiamonoi.it la Lazio vuole regalare un grande attaccante a Gennaro Gattuso pronto a rilanciare proprio Santiago Giménez. Il club biancoceleste si sta muovendo concretamente per provare a portare l'ex Feyenoord a Formello. Sono andati in scena contatti con l'agente del messicano ovvero Rafaela Pimenta.
Gli ostacoli della trattativa e le prossime mosse di AmorimIl calciatore accetterebbe di buon grado la pista Lazio per rilanciarsi, anche se il club potrebbe proporre solo un prestito per convincere il Milan. Interesse quindi corrisposto tra la Lazio e Santiago Giménez, ma ci potrebbero essere degli ostacoli importanti con il Diavolo che vuole monetizzare dalla cessione dell'attaccante messicano. Vendere Santiago Giménez a un buon prezzo sarebbe molto importante per il Milan: il Diavolo ha bisogno di vendere per sfoltire la rosa e per poi investire nel mercato in entrata. Amorim attende ancora un altro difensore, un esterno di centrocampo e almeno un trequartista offensivo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.
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