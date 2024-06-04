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HALL OF FAME AC MILAN: GENNARO GATTUSO

Campioni Rossoneri: Gattuso nelle Leggende del Milan

Il profilo completo di Ivan, ex centrocampista dele dellaitaliana, poi allenatore rossonero dal 2017 al 2019. La sua carriera da giocatore e da mister, le curiosità, i video, le dichiarazioni e le news più interessanti sulla carriera di '', uno dei leader storici del grande Milan, capace di vincere - tra le altre cose -League econ l'Italia, nel 2006.centrocampista incontrista, si caratterizzava per notevole carica agonistica (non a caso il suo soprannome è "Ringhio"), personalità, carisma, forza fisica e resistenza atletica, tanto da aver acquisito un'indiscussa leadership nello spogliatoio e tra i tifosi. Giocava a centrocampo sulla fascia destra o come mediano ed era molto forte nei contrasti e nel recupero palla. Essendo un leader nato, ha spesso indossato la fascia di capitano.

VIDEO - Il primo gol di Gattuso con il Milan

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CARRIERA DA CALCIATORE

Perugia

Rangers Glasgow

Salernitana

Milan

Sion

Nazionale

CARATTERISTICHE DA ALLENATORE

GATTUSO ALLENATORE OGGI

Sion (feb-mag 2013)

Palermo (ago-set 2013)

OFI Creta (ago-dic 2014)

Pisa (2015-17)

Milan (nov 2017-2019)

Il padre Franco ha giocato in Serie D, quindi il calcio era di famiglia. E' stato prima scartato in un provino dal Bologna, poi invece è stato scelto dal Perugia, con cui esordisce in Serie B, poi il debutto nella massima serie il 22 dicembre 1996 contro il Bologna. Con gli umbri vince due titoli nazionali Primavera, nel 1995-1996, segnando la prima rete nella finale contro il Parma, e nel 1996-1997, stagione nella quale è stato nominato anche miglior giocatore del campionato.Nell'aprile del 1997 approda in Scozia con un trasferimento a parametro zero, ma il Perugia non vuole lasciarlo andare ai Rangers e allora lui scappa dal centro sportivo umbro senza preavviso, inoltre per le resistenze della FIGC nel concedere il transfer per il tesseramento del giocatore, che aveva firmato un contratto quadriennale per 2 miliardi di lire per 4 stagioni, non può giocare per due mesi. Nel campionato scozzese affina le sue doti di combattente ed esordisce in campionato il 4 agosto 1997 contro gli Hearts of Midlothian e nelle coppe europee il 15 settembre 1997 nella partita di Coppa UEFA persa per 2-1 contro Strasburgo, segnando il suo primo gol nel match di ritorno contro i francesi che però vincono ancora per 2-1. La stagione si chiude con un secondo posto in campionato a due punti dagli eterni rivali del Celtic e con una sconfitta in finale di Scottish Cup. Nella stagione successiva va via il suo mentore in panchina, Walter Smith, e arriva Dick Advocaat, che decide di utilizzarlo come difensore, ruolo a lui non congeniale, e in breve scoppia il dissidio che lo porta a dare l'addio ai Rangers.Nell'ottobre 1998 torna in Italia approdando alla Salernitana per 9 miliardi di lire, diventando il giocatore più pagato dai campani fino ad allora. Anche se la sua nuova squadra retrocede si afferma come giocatore chiave del centrocampo diventando subito un uomo mercato e, ovviamente, l'idolo dei tifosi.Nell'estate del 1999 viene consigliato al Milan dal team manager della squadra di Salerno ed ex rossonero Ruben Buriani e così si trasferisce in rossonero.con la sua nuova maglia il 15 settembre 1999 nella partita di Champions League Chelsea-Milan 0-0. In tredici fantastiche stagione nel Milan ha vinto due scudetti (2003-2004 e 2010-2011), due Champions League (2002-2003, vittoria ai rigori in finale sulla Juventus, e 2006-2007, 2-1 in finale al Liverpool), un Mondiale per club (2007, 4-2 in finale al Boca Juniors), due Supercoppe europee (2003, 1-0 al Porto e 2007, 3-1 al Siviglia) una Coppa Italia (2002-2003, 4-1 e 2-2 nella doppia finale contro la Roma) e due Supercoppe italiane (2004, 3-0 alla Lazio, e 2011, 2-1 all'Inter). Ha subito ancheche evidenziano comunque la grinta che lo ha sempre caratterizzato e con la quale li ha affrontati. Il 7 dicembre 2008 contro il Catania si è lesionato il legamento crociato anteriore del ginocchio destro ma è rimasto comunque in campo per tutti i 90 minuti di gioco, ed è tornato a giocare cinque mesi e mezzo dopo, anziché osservare lo stop canonico di sei mesi per questo tipo di infortunio. Il 9 settembre 2011 contro la Lazio è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso del primo tempo per via di problemi alla vista, in seguito gli è stata riscontrata una paralisi del sesto nervo cranico, a causa della quale ha dovuto sospendere l'attività agonistica, pur continuando ad allenarsi, in attesa della guarigione. Nel gennaio 2012, dopo ulteriori esami, gli è stata diagnosticata una, che in precedenza era invece stata esclusa, la quale lo ha costretto a un ulteriore periodo di inattività, ma il 17 marzo seguente, a poco più di sei mesi dall'ultima partita, è ritornato in campo contro il Parma. L', dopo un incontro con Galliani,. Le suein Serie A sono 368, 335 con il Milan con cui ha disputato complessivamente, coppe italiane e internazionali comprese, 468. I suoi gol in Serie A, sono stati 9, tutti col Milan, con cui ne ha realizzati uno in Champions League e uno in Coppa UEFA.Il 15 giugno 2012 ha firmato un contratto biennale con gli svizzeri del Sion, debuttando il 15 luglio nella prima giornata della Super League 2012-2013 vinta 2-0 contro il Grasshoppers e indossando subito la fascia di capitano ma anche procurandosi un infortunio muscolare alla coscia destra. Il suo primo gol è arrivato il 26 settembre seguente nella partita persa per 4-1 a Basilea. Il 25 febbraio 2013 il presidente Christian Constantin promuove Gattuso allenatore in seguito alla sconfitta per 4-0 a Thun, facendolo debuttare due giorni più tardi nella partita di Coppa di Svizzera vinta per 2-0 a Losanna. Resta in carica come primo allenatore del Sion per un mese, poi gli viene affiancato Arno Rossini che è in possesso della licenza UEFA, ma il 13 maggio 2013, dopo la sconfitta per 5-0 contro il San Gallo, Gattuso torna a fare solo il calciatore.Gattuso ha partecipato con la compagine Under 18 gli Europei 1995, classificandosi secondo dietro la Spagna, mentre con l'Under 21 ha vinto l'Europeo di categoria nel 2000 battendo in finale la Repubblica Ceca, in quello stesso anno ha fatto parte della squadra azzurra olimpica aeliminata nei quarti di finale dalla Spagna. Il ct Dino Zoff l'ha fatto esordire nella Nazionale maggiore il 23 febbraio 2000 nell'amichevole divinta 1-0 contro la. Il suolo segna il 15 novembre 2000, nella sua prima partita da titolare, con un gran tiro da fuori area decisivo per la vittoria nell'amichevole contro l'Inghilterra disputata allo Stadio delle Alpi di Torino. Ha partecipato a due campionati europei nel 2004 e nel 2008 e a tre mondiali, uno vinto nel 2006, e gli altri due nel 2002 e nel 2010, al termine di quest'ultimo ha chiuso la sua carriera in azzurro.Reputa il modulo tattico 4-2-3-1 il migliore per coprire tutto il campo anche se non ci ha mai giocato da calciatore, in alternativa gradisce il 4-3-1-2. Sulla panchina della Primavera del Milan ha spesso utilizzato il 3-4-3 e dopo il passaggio alla prima squadra ha preferito tornare alla difesa a quattro con il 4-3-3.A Sion Gattuso approda da calciatore-allenatore. La sua esperienza in Svizzera dura però poco, da febbraio a maggio 2013.Il 19 giugno 2013 il Palermo, in quel momento in Serie B, ufficializza l'ingaggio di Gattuso sulla panchina rosanero con un contratto annuale con opzione di rinnovo biennale ed esordisce l'11 agosto 2013 nella partita del secondo turno di Coppa Italia vinta per 2-1 sulla Cremonese. Il debutto in campionato è datato 24 agosto nel pareggio esterno per 1-1 a Modena in trasferta. Viene esonerato dal presidente "ammazza allenatori"dopo la sesta giornata di campionato in seguito alla sconfitta 2-1 in trasferta a Bari.Il 5 giugno 2014 firma un contratto annuale con l', squadra greca che milita nella massima divisione nazionale, ma il 26 ottobre, dopo la sconfitta casalinga per 3-2 contro l', si dimette dopo sole sette giornate di campionato. Ma il giorno seguente, dopo le pressioni dei tifosi, si riaccorda con la dirigenza decidendo di restare sulla panchina della squadra dell'isola greca, tuttavia il 30 dicembre arrivano le dimissioni definitive.Dopo quasi otto mesi di inattività il 22 agosto 2015 torna in Italia, stavolta in Lega Pro, e firma un contratto biennale con il Pisa. A fine stagione conquista la promozione in Serie B. Il 31 luglio 2016 tuttavia Gattuso si dimette ma il 1º settembre, risoltasi la crisi societaria, annuncia ufficialmente il ritorno sulla panchina nerazzurra. Il 20 settembre, dopo il pareggio in trasferta contro il Frosinone (0-0), denuncia le gravi inadempienze della società pisana verso giocatori e dipendenti con un lungo sfogo nel post partita. L'addio definitivo ai nerazzurri toscani arriva a fine campionato dopo la retrocessione in Lega Pro.Subito dopo il Milan lo ingaggia per allenare la squadra Primavera, ma a fine novembre, dopo l'esonero di, viene promosso sulla panchina della prima squadra.nella partita pareggiata per 2-2 a Benevento. Quattro giorni doponella sconfitta per 2-0 contro il Rijeka. Con lui in panchina i rossoneri, anche se vengono eliminati negli ottavi di finale di Europa League dall'e perdono la finale di Coppa Italia per 4-0 contro la, si risollevano da un periodo negativo e si classificano sesti in campionato, qualificandosi per la successiva Europa League, e ottenendo il terzo miglior punteggio nel girone di ritorno.

Nella stagione 2018/19, il suo Milan esce subito ai gironi di Europa League, mentre in Coppa Italia arriva in semifinale, ma viene eliminato dalla Lazio, poi vincitrice del trofeo contro l'Atalanta. In campionato i rossoneri assaporano il quarto posto fino al derby del girone di ritorno, quando perdono contro l'Inter e scivolano nelle successive 7 giornate, conquistando solo 5 punti. Il Milan si riprende nel finale, ma tardivamente: in Champions ci andranno la Juventus (campione d'Italia), il Napoli (secondo), l'Atalanta e l'Inter. Queste ultime due blindano terzo e quarto posto solo all'ultima giornata.

Gattuso si dimette due giorni dopo, il 28 maggio 2009, rinunciando ai due anni di contratto. "Il Milan non sarà mai una questione di soldi. E' una scelta sofferta ma doverosa", spiegherà poi. Lo stesso giorno, il club accetterà anche le dimissioni di Leonardo. L'A.D. Gazidis ringrazierà entrambi. La Curva Sud attraverso un comunicato si schiererà col tecnico: "Gattuso uno di noi". Era dal 2012/13 che il Milan non faceva così tanti punti (68).

Napoli (dic 2019-2021)

Fiorentina, Gattuso e calciomercato: ecco cosa successe

Valencia (2022-grn 2023)

Marsiglia (set 2023-feb 2024)

IPSE DIXIT: LE PERLE DI GATTUSO

VIDEO - LE 5 DICHIARAZIONI PIU' DIVERTENTI DI GATTUSO

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L'11 dicembre 2019 diventa allenatore del Napoli, al posto di Carlo Ancelotti. Eredita la squadra al settimo posto e così finisce la stagione, uscendo agli ottavi di Champions League e vincendo la Coppa Italia, suo primo trofeo da allenatore (vs Juventus). Il secondo anno (2020-21) è molto complicato: i rapporti tra la squadra e il presidente De Laurentiis sono tesi, il COVID gli porta via parte della squadra per lunghi tratti di stagione e i risultati sono altalenanti: dopo aver vinto il girone, il Napoli viene eliminato in Europa League ai sedicesimi, perde la Supercoppa italiana e esce subito in Coppa Italia. Dopo aver chiuso il campionato al quinto posto (mancando di un solo punto la Champions), viene esonerato.Il 25 maggio 2021, la Fiorentina ufficializza Gattuso. Tuttavia il successivo 17 giugno le parti decidono di sciogliere l'accordo prima dell’entrata in vigore del contratto per divergenze legate alle strategie di rafforzamento della squadra in sede di calciomercato. Gattuso viene accusato di aver avanzato pretese su"Ho avuto l'onore di giocare contro, lui è uno dei miei idoli. Quello che vedo ora, intendo i risultati da ct della Francia, non mi sorprendono. Lui è un uomo di calcio e grazie alla sua passione ha raggiunto grandi traguardi. Lui era un allenatore già quando giocava in campo". "L'unica preoccupazione è a livello comportamentale... Però non mi va di parlare di queste cose, sembra che voglia portare sfiga... Non vorrei parlarne bene (di, ndr) e poi magari tornare in albergo e scoprire che ha sfasciato tutto"."Me ne sono andato dal Milan perché non stavo bene in uno spogliatoio che un tempo era molto più facile da gestire. Con il fatto di essermi ammalato agli occhi, non ho potuto essere sempre presente, ma la malattia mi ha fatto vedere le cose da un altro punto di vista. Gli ultimi due o tre mesi ho notato cose mai viste in 13 anni di Milan. Quando c'era un allenamento alle 9,30, in molti arrivavano appena dieci minuti prima e nessuno diceva nulla. Io arrivavo con tre quarti d'ora d'anticipo, magari per fare esercizi, massaggi o solo per prendere un caffè in tranquillità, secondo una cultura frutto di anni d'esperienza. Oppure quando c'era il pranzo all'una, certi arrivavano anche con 15 minuti di ritardo. Insomma c'era mancanza di". "Metterei una firma grande come una casa pur di vedere l'Italia in finale (ai Mondiali del 2006, ndr) anche senza di me. Non penserò al cartellino giallo, perché se lo faccio non gioco come so fare. Sarà una prova di maturità; una prova con me stesso. Sembra però che l'ammonizione me l'hanno già data: non è che mi devo mettere la fascia di Rambo e andare a beccarlo per forza;". "‎: per l'amore che ho per il Milan e per i suoi colori. Non mi vogliono loro e non ci andrei io". "Quando vedo giocare, quando lo vedo col pallone tra i piedi, mi chiedo se io posso essere considerato davvero un calciatore".

VIDEO - Gattuso, 10 perle: dal nonno con "tre palle" alla lumaca

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DICONO DI LUI: DICHIARAZIONI SU GATTUSO

"Ho sempre seguito l'esempio di Gattuso. Io ho la stessa mentalità di Rino: dare sempre il massimo per me è la normalità". (Ignazio Abate) "Il suo cuore, il suo coraggio hanno contribuito a forgiare la leggenda del Milan. Di tipi così, in giro ne ho visti pochi". (Ronaldinho) "Non mi sono mai preoccupato di lui: né prima, né durante né dopo la partita. La gente lo ritiene uno valido, non so bene perché. Per me è tutto bocca. Sembra aggressivo, ma fa paura quanto un 'kitten' (un gattino, ndr)". (Steven Gerrard) "L'arrivo di Ringhio Gattuso sulla panchina rossonero ha ridato entusiasmo a tutto l'ambiente, un po' demoralizzato dopo una prima parte di stagione non all'altezza delle aspettative: un modo di lavorare diverso dove ci sono grande intensità, pochissime pause, il livello degli allenamenti si è alzato molto. Inoltre il nostro allenatore ha un carattere forte, una grande passione, è onesto, è riuscito a dare a tutti noi una grande voglia di migliorare, un'unità di intenti importante. Gattuso è molto bravo a motivare anche chi gioca di meno. Non abbandona nessuno al suo destino, cerca sempre di recuperarlo". (Giacomo Bonaventura) "Francamente credo che tutti i giocatori vorrebbero avere un allenatore come lui. È una figura paterna, con la quale puoi parlare di tutto e di niente. È molto vicino ai suoi giocatori e li protegge. E non sono tanti gli allenatori che lo fanno. È puntiglioso dal punto di vista tattico, sa il fatto suo. Non lascia nulla al caso". (Tiémoué Bakayoko)

Cosa è successo tra Gattuso e Ancelotti?

CURIOSITA' SU GATTUSO

GATTUSO = DNA MILAN

"Sono arrivato al Milan e non si vinceva niente. Venivo dall'anno aidove, dopo 9 scudetti consecutivi, avevamo perso il decimo all'ultima giornata. Ho pensato 'Ecco qua,ha colpito ancora...'" "Tutte le volte che giocavamo contro la Francia dovevo marcare. La notte prima della partita non dormivo e pregavo perché accadesse qualcosa di magico". "è un incompetente totale, mi chiamava in piena notte per rifare la formazione ed è ovvio che può farlo, come allenatore sono operativo 24 ore su 24. Il problema è la sua incompetenza. Non ci capisce niente, inoltre è ipocrita e cattivo".Per le sue caratteristiche da agonista è stato soprannominatodai tifosi dei Rangers Glasgow quando militava nella squadra scozzese. E' sposato con Monica Romano, che conobbe quando vestiva la maglia dei Rangers a Glasgow, dove la famiglia gestiva un ristorante. Insieme hanno avuto una figlia, Gabriela, nata il 20 giugno 2004, e un figlio, Francesco, nato l'8 novembre 2007. Ha creato nel 2003 una fondazione ONLUS, "Forza Ragazzi", per dare un aiuto agli adolescenti meno fortunati della Calabria. A Corigliano Calabro, il suo paese natale, nel dicembre 2006 ha aperto un'attività chiamata "Gattuso & Catapano" per la depurazione e all'allevamento dei molluschi. In suo onore la comunità calabrese di Oshawa, in Canada, ha istituito il "Gattuso Day", che si celebra il 25 giugno. Ha pubblicato tre libri:(in allegato con La Gazzetta dello Sport, 2005),(Rizzoli, 2007) e(Rizzoli, 2008). Da allenatore è stato spesso protagonista di battibecchi a distanza con il vice-premier italiano, Matteo, noto tifoso rossonero. Le cririche di Salvini, spesso schiette e dirette, non sono piaciute a Rino che ha spesso risposto per le rime

VIDEO - GATTUSO: "AL MILAN FAREI DI TUTTO, ANCHE IL MAGAZZINIERE"

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COSA E' SUCCESSO TRA ANCELOTTI E GATTUSO

Il rapporto tra i due è sempre stato ottimo, specialmente quando Carlo Ancelotti allenava il Milan e Rino Gattuso era un suo giocatore. Intrapresa la carriera da allenatore, Gattuso ha spiegato di ispirarsi al suo vecchio Maestro. Ecco il passaggio in cui dice: "Se ho dubbi, chiedo a lui".

VIDEO - GATTUSO: "SE HO DUBBI, CHIEDO A LUI"

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“Insieme a Gattuso abbiamo vissuto momenti molto belli - ha spiegato Carlo Ancelotti in conferenza stampa - abbiamo vinto due Champions, sono stati anni e situazioni che ricorderò per sempre. Poi non sempre la relazione continua ad essere buona, abbiamo avuto dei problemi e non ne voglio parlare perché sono cose personali”.

Poi, però, qualcosa si è incrinato e il rapporto si è praticamente rotto, tanto che i due non si parlerebbero più. Tutto risale ai tempi del Napoli, quando Gattuso è andato a sostituire sulla panchina partenopea proprio il suo Maestro. Ad ammetterlo è stato lo stesso Ancelotti tempo dopo, da allenatore del Real Madrid.Ecco il video in cui Ancelotti ammette la rottura con Gattuso

VIDEO - Ancelotti vs Gattuso: "Abbiamo avuto dei problemi"

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“Non si tratta di cose personali. Lui allenava il Napoli e da inizio dicembre sono subentrato al suo posto. La stampa e la tv hanno iniziato a parlare di una squadra che non stava bene fisicamente. Il problema è nato lì, ma per quanto mi riguarda provo grandissimo rispetto per Ancelotti”.

Ma come mai? Il perchè ha provato a spiegarlo Gattuso, allora allenatore del Valencia. Secondo Ringhio tutto nasce da un miss understanding creato dai media, secondo il quale lui avrebbe sparato a zero sulla condizione fisica del Napoli al momento del suo arrivo.Ecco il video in cui Gattuso nega di aver rotto per questioni personali:

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Secondo il 'Corriere della Sera', però, c'è di più. Alla base dello screzio ci sarebbe stato uno scambio ditra i due, risalente al 2019, quando l'avventura di Ancelotti al Napoli sembrava ormai agli sgoccioli., domandò Ancelotti al suo ex calciatore.la replica di 'Rino'. E invece, l'8 dicembre del 2019, il presidente del Napoli chiude il capitolo Ancelotti, esonerandolo dopo una manciata di mesi, e al suo posto ingaggia proprio Gattuso. Questa la ricostruzione del CorSera. Morale: quando si sono incrociati sul campo, il saluto è stato piuttosto freddo. Lasciamo a voi il commento

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LE PERLE DI GATTUSO

VIDEO - PELLEGATTI E LA PIETRA FILOSOFALE

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IBRAHIMOVIC: "GETTAI GATTUSO IN UN BIDONE"

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GLI SCHERZI DI KALADZE A GATTUSO

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UNA CANZONE PER RINO GATTUSO

“Chiedete scusa a Gattuso”. Ecco la canzone, suonata da un DJ iraniano, che è diventata una hit virale. Musica e video che sta spopolando sul web e che invita – dopo gli ultimi, ottimi risultati del Milan – a chiedere scusa a Rino. Ascolta qui.

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