Il Milan prosegue la sua ricerca, nel panorama del calciomercato italiano e internazionale, dei giocatori che possono fare al caso suo nella stagione 2026-2027. Servono elementi di qualità per rinforzare la rosa dei rossoneri di mister Massimiliano Allegri e i dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare sono già al lavoro per far sì che il Diavolo diventi ancor più competitivo, in Italia e in Europa, nell'annata che verrà. È già stata delineata, a tal proposito, una duplice strategia da seguire. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, più di un gioiello nel mirino: ecco l’ultima trovata di Moncada
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, più di un gioiello nel mirino: ecco l’ultima trovata di Moncada
Il Milan è alla ricerca, nel calciomercato italiano e internazionale, di un mix tra giocatori esperti e giovani per rinforzare la rosa di mister Massimiliano Allegri in vista della stagione 2026-2027. L'ultimo nome sul taccuino di Geoffrey Moncada
© RIPRODUZIONE RISERVATA