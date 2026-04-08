Il Milan prosegue la sua ricerca, nel panorama del calciomercato italiano e internazionale, dei giocatori che possono fare al caso suo nella stagione 2026-2027. Servono elementi di qualità per rinforzare la rosa dei rossoneri di mister Massimiliano Allegri e i dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare sono già al lavoro per far sì che il Diavolo diventi ancor più competitivo, in Italia e in Europa, nell'annata che verrà. È già stata delineata, a tal proposito, una duplice strategia da seguire. PROSSIMA SCHEDA