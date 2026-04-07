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Rowe torna sulla lite con Rabiot: “Non porto rancore, siamo adulti e a volte si eccede”

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Jonathan Rowe, giovane esterno d'attacco del Bologna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla lita con Rabiot, ora al Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Jonathan Rowe, giovane esterno d'attacco del Bologna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere di Bologna. Il calcaitore rossoblù è voluto ritornare su un argomento molto delicato: la famosa lite avuta con Adrien Rabiot ai tempi del Marsiglia. In estate, infatti, il club francese ha deciso di mettere sul mercato i due calciatori, che si sono poi ritrovati assieme in serie A ma con maglie diverse. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Non porto rancore, siamo adulti e a volte si eccede, trascinati dalle emozioni. Magari è successo ad altri e non è diventato pubblico, avviene tutto per una ragione. Quell'episodio mi ha portato qua.

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La mia esperienza al Marsiglia? Non è stata facile, ogni piccola cosa veniva ingigantita. Poi De Zerbi ha cambiato modulo e questo non mi ha aiutato. Era lui la ragione per cui avevo scelto Marsiglia, ho imparato tanto e gli auguro il meglio al Tottenham".

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