L'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato in una intervista a 'Il Corriere della Sera' parlando anche del Milan e non solo. Ecco le sue parole
L'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi è cresciuto calcisticamente parlando del Milan: "Il settore giovanile del Milan era una scuola. Maldini, Baresi, Tassotti e tutti quei grandi giocatori mi hanno insegnato l’etica nel calcio, il valore dell’allenamento, il fatto di allenarti più forte dopo una vittoria, il rispetto dentro a un gruppo, a partire dagli orari. Io mi sento un figlio di Milanello, del Milan, quello vero", questo le sue parole nell'intervista a 'Il Corriere della Sera'. Si è parlato spesso di un possibile ritorno in rossonero nelle vesti di allenatore: "Vicino al Bayern Monaco prima del Marsiglia? Mi pare una mancanza di rispetto parlarne, ma qualcosina c’è stato. Col Milan? Mai", questa la secca risposta di De Zerbi.

L'allenatore è stato anche testimone della rissa tra Rowe e Rabiot che ha portato i due giocatori a lasciare Marsiglia per passare al Bologna e al Milan: "Mai vista una rissa così. E io vengo dalla strada. Ma ci ha fatto bene, perché la società ha scelto di fare a meno di Rabiot, che non ha voluto fare un passo indietro".

Infine un pronostico sulla Serie A: "Sono contento per Gasperini, che all'Inter pagò colpe non sue: un po’ tifo per lui, perché gli avevano dato l’etichetta che non poteva sedersi su una grande panchina. E invece può stare ovunque. Il Napoli è più che vivo, l'Inter è forse ancora la più forte, il Milan sta giocando bene. È bello vedere tanta competitività", chiude così De Zerbi.

