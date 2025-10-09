L'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi è cresciuto calcisticamente parlando del Milan : "Il settore giovanile del Milan era una scuola. Maldini, Baresi, Tassotti e tutti quei grandi giocatori mi hanno insegnato l’etica nel calcio, il valore dell’allenamento, il fatto di allenarti più forte dopo una vittoria, il rispetto dentro a un gruppo, a partire dagli orari. Io mi sento un figlio di Milanello, del Milan, quello vero ", questo le sue parole nell'intervista a 'Il Corriere della Sera'. Si è parlato spesso di un possibile ritorno in rossonero nelle vesti di allenatore : "Vicino al Bayern Monaco prima del Marsiglia? Mi pare una mancanza di rispetto parlarne, ma qualcosina c’è stato. Col Milan? Mai ", questa la secca risposta di De Zerbi .

Milan, parla De Zerbi

L'allenatore è stato anche testimone della rissa tra Rowe e Rabiot che ha portato i due giocatori a lasciare Marsiglia per passare al Bologna e al Milan: "Mai vista una rissa così. E io vengo dalla strada. Ma ci ha fatto bene, perché la società ha scelto di fare a meno di Rabiot, che non ha voluto fare un passo indietro".