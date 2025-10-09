Pianeta Milan
Milan, Ambrosini: “Leao punta? Un dubbio sull’adattabilità resta. Ha il dovere di …”

L'ex centrocampista Massimo Ambrosini del Milan parla dell'inizio stagionale dei rossoneri con Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole su Leao a 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Continua il dibattito su Rafael Leao dopo gli errori del portoghese sotto porta in Juventus-Milan 0-0. Il portoghese può davvero giocare da prima punta? "È il grande interrogativo di questo momento. Il mister ha ragione quando dice che Leao qualche movimento da prima punta lo fa: il diagonale di destro, su lancio di Modric, parato da Di Gregorio arriva dopo un bel taglio. Il centravanti però deve anche giocare spalle alla porta...". Massimo Ambrosini parla così di Leao nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan, Ambrosini: "Leao deve lavorare, adattarsi. Ha il dovere di sforzarsi". E sul nuovo ruolo ...

L'ex centrocampista del Milan aggiunge: "Di fronte a sé ha una grande opportunità: il Milan in questa stagione ha tracciato una linea per quel che riguarda lo spirito e l’atteggiamento da tenere in campo e lui deve adeguarsi. Tecnicamente non si discute, ma tatticamente deve lavorare, adattarsi. E poi deve tirar fuori predisposizione al sacrificio, rabbia agonistica e cattiveria".

Ambrosini chiude la sua analisi su Leao: "Ci tengo a sottolineare che Leao ha qualità straordinarie. Ciò premesso, ha il dovere di sforzarsi per aiutare la squadra. Dare un giudizio definitivo e sostenere che non può fare il centravanti sarebbe sbagliato perché ha giocato due spezzoni di partita con una condizione fisica non ottimale. Certo un dubbio sull’adattabilità al nuovo ruolo resta anche a me. Vedremo presto".

