Continua il dibattito su Rafael Leao dopo gli errori del portoghese sotto porta in Juventus-Milan 0-0 . Il portoghese può davvero giocare da prima punta? " È il grande interrogativo di questo momento . Il mister ha ragione quando dice che Leao qualche movimento da prima punta lo fa: il diagonale di destro, su lancio di Modric, parato da Di Gregorio arriva dopo un bel taglio. Il centravanti però deve anche giocare spalle alla porta...". Massimo Ambrosini parla così di Leao nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan, Ambrosini: "Leao deve lavorare, adattarsi. Ha il dovere di sforzarsi". E sul nuovo ruolo ...

L'ex centrocampista del Milan aggiunge: "Di fronte a sé ha una grande opportunità: il Milan in questa stagione ha tracciato una linea per quel che riguarda lo spirito e l’atteggiamento da tenere in campo e lui deve adeguarsi. Tecnicamente non si discute, ma tatticamente deve lavorare, adattarsi. E poi deve tirar fuori predisposizione al sacrificio, rabbia agonistica e cattiveria".