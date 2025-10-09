Davvero un paragone importante con una leggenda del Milan. Sicuramente, in queste prime 8 partite con il Milan, Modric ha dimostrato di essere ancora un giocatore determinante per la Serie A e per i rossoneri.
Uno dei giocatori che più sta impressionando in questo inizio stagionale è Luka Modric: il centrocampista croato è tra i giocatori più in forma non solo del Milan, ma dell'intera Serie A: "Per il carisma e le vibrazioni che trasmette quando è in campo, dico che il croato è più simile a Paolo Maldini". Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, fa un paragone molto importante per Modric. Ecco la sua spiegazione nella lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.
Le parole di Ambrosini: "Andrea (Pirlo) è stato unico nel panorama mondiale per come ha interpretato dal punto di vista tecnico il ruolo, ma per le sensazioni che Modric dà in campo, per come contagia e trascina i compagni con la sua presenza, lo paragono a Paolo, il mio grande capitano".
Davvero un paragone importante con una leggenda del Milan. Sicuramente, in queste prime 8 partite con il Milan, Modric ha dimostrato di essere ancora un giocatore determinante per la Serie A e per i rossoneri.
