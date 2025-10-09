Calciomercato Milan, i rossoneri sono stati nettamente tra i protagonisti della scorsa estate con ben 10 colpi in entrata e tantissime cessioni. Reijnders, Theo Hernandez e Thiaw gli addii più pesanti visto quando hanno portato nelle casse rossonere e visto che erano tre titolari delle scorse stagioni. Quello che non è riuscito a fare il direttore sportivo Igli Tare è stato chiudere per un difensore esperto che possa guidare il reparto di Massimiliano Allegri e un bomber d'area di rigore. Questi potrebbero essere i primi veri innesti di gennaio. PROSSIMA SCHEDA