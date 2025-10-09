Milan, Pellegatti: 'Allegri vuole vincere la sfida Leao'. Il faccia a faccia ...

Il tifoso rossonero conclude: "Gimenez è apprezzato da Allegri, dà tutto, è presente. Lui si arrabbia, ma vuole un Leao determinante, vuole vincere questa sfida".
Di ieri l'indiscrezione de 'La Gazzetta dello Sport' di uno sfogo, un attacco di Massimiliano Allegri nei confronti di Rafael Leao dopo Juventus-Milan 0-0. Ebbene di questo ha parlato anche Carlo Pellegatti: "Non è un Allegri contro Leao. Oggi (ieri) l'indiscrezioni de 'La Gazzetta dello Sport' sulle parole dell'allenatore al portoghese. Non è piaciuto il modo in cui Rafa è entrato contro il Napoli e la Juventus. Le parole di Allegri, però, sono parole di uno che conta su Leao, lo ammira per il lavoro che fa in settimana", queste le parole del giornalista su 'YouTube'.
Pellegatti continua: "La risposta vera è sul campo. E' una sfida che Allegri vuole vincere, vuole che Leao torni quello di questa estate. In questo momento è rimasto deluso dall'atteggiamento. Le parole di Allegri e Rabiot sono: 'Rafa ora tocca a te'. Il discorso forse è che Leao pensa che il talento basti. A me hanno detto che è stato un colloquio duro, un faccia a faccia".
