Milan, Pellegatti: 'Allegri vuole vincere la sfida Leao'. Il faccia a faccia ...

Pellegatti: “Faccia a faccia tra Allegri e Leao. Max vuole vincere questa sfida”

Il giornalista Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, ha parlato su 'YouTube' del confronto tra Leao e Allegri avvenuto dopo Juventus-Milan 0-0. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Di ieri l'indiscrezione de 'La Gazzetta dello Sport' di uno sfogo, un attacco di Massimiliano Allegri nei confronti di Rafael Leao dopo Juventus-Milan 0-0. Ebbene di questo ha parlato anche Carlo Pellegatti: "Non è un Allegri contro Leao. Oggi (ieri) l'indiscrezioni de 'La Gazzetta dello Sport' sulle parole dell'allenatore al portoghese. Non è piaciuto il modo in cui Rafa è entrato contro il Napoli e la Juventus. Le parole di Allegri, però, sono parole di uno che conta su Leao, lo ammira per il lavoro che fa in settimana", queste le parole del giornalista su 'YouTube'.

Pellegatti continua: "La risposta vera è sul campo. E' una sfida che Allegri vuole vincere, vuole che Leao torni quello di questa estate. In questo momento è rimasto deluso dall'atteggiamento. Le parole di Allegri e Rabiot sono: 'Rafa ora tocca a te'. Il discorso forse è che Leao pensa che il talento basti. A me hanno detto che è stato un colloquio duro, un faccia a faccia".

Il tifoso rossonero conclude: "Gimenez è apprezzato da Allegri, dà tutto, è presente. Lui si arrabbia, ma vuole un Leao determinante, vuole vincere questa sfida".

