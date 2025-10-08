Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Rabiot e il monito a Leao: “Deve chiedersi dove vuole arrivare. Non sei più giovane”

ULTIME MILAN NEWS

Rabiot e il monito a Leao: “Deve chiedersi dove vuole arrivare. Non sei più giovane”

Milan, Rabiot chiaro su Leao: 'Non è giovane. Deve chiedersi dove ...'
Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando anche di Rafael Leao, attaccante rossonero. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Uno degli argomenti più caldi in casa Milan è Leao: il portoghese, entrato nella ripresa della partita contro la Juventus, ha sprecato due ghiotte occasioni per i rossoneri. Anche Adrien Rabiot ne ha parlato nella lunga intervista per 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco il suo parere.

Milan, Rabiot su Leao

—  

"So che se ne parla molto. È un giocatore che ha potenzialità, ma a 26 anni non sei più giovane. Alla sua età non c’è più tempo da perdere. Il tempo passa veloce. Sarebbe un peccato che rimanesse solo un potenziale grande giocatore. Spero si renda conto di avere i mezzi per poter competere con i più forti. Ma magari non ha la volontà o la passione di un Modric. Leao deve chiedersi dove vuole arrivare o se si accontenta così, oppure se il suo obiettivo è di diventare quello che può essere".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare alla ricerca del talento. Sfida la Juventus? L'esperto: "Si monitora ...">>>

Rabiot continua con il suo parere su Leao: "Per noi sarebbe un peccato, perché sarebbe uno spreco se non esprimesse tutto il suo potenziale, e non si focalizzasse al 100% sul lavoro. Allegri sa trarre il meglio dai giocatori. Spero abbia un impatto positivo anche su di lui. Magari per Leao è l’occasione giusta".

Leggi anche
Albertini: “Leao? Per me è il titolare”. Ecco il suo ‘problema’. Al...
Rabiot: “Leao non sei più giovane, non c’è tempo da perdere. Lotteremo per lo Scudetto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA