Milan, Rabiot chiaro su Leao: 'Non è giovane. Deve chiedersi dove ...'

Uno degli argomenti più caldi in casa Milan è Leao : il portoghese, entrato nella ripresa della partita contro la Juventus, ha sprecato due ghiotte occasioni per i rossoneri. Anche Adrien Rabiot ne ha parlato nella lunga intervista per 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco il suo parere.

Milan, Rabiot su Leao

"So che se ne parla molto. È un giocatore che ha potenzialità, ma a 26 anni non sei più giovane. Alla sua età non c’è più tempo da perdere. Il tempo passa veloce. Sarebbe un peccato che rimanesse solo un potenziale grande giocatore. Spero si renda conto di avere i mezzi per poter competere con i più forti. Ma magari non ha la volontà o la passione di un Modric. Leao deve chiedersi dove vuole arrivare o se si accontenta così, oppure se il suo obiettivo è di diventare quello che può essere".