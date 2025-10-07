È tempo di sosta nazionali. Il campionato di Serie A si è interrotto alla sesta giornata di e la settima andrà in scena nel weekend del 18 e 19 ottobre. Come da tradizione, la sosta nazionali alimenta le voci e i rumours di mercato. Si tratta di un grande classico, soprattutto qui in Italia. Nella giornata di oggi, alcune voci di calciomercato hanno riguardato anche il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri, verosimilmente, si rinforzerà durante la sessione di mercato. Potrebbero essere delle priorità della società colmare alcune lacune della rosa, soprattutto in difesa e in attacco. Proprio di attaccanti si è parlato in ottica mercato Milan. In particolare, di un vecchio pallino della dirigenza rossonera: Joshua Zirkzee, olandese ex Bologna e ora di proprietà del Manchester United. Di questa e di altre notizie ha parlato il nostro Stefano Bressi all'interno di un video pubblicato sul nostro canale YouTube.
Mercato Milan: Kessié e Zirkzee, certi amori non finiscono. Leao, adesso basta!
Si torna a parlare di Milan in ottica mercato all'inizio di questa sosta per nazionali. Lo ha fatto il nostro Stefano Bressi. Alcune osservazioni sulle eccessive critiche all'indirizzo di Leao
Mercato Milan, voci su Kessié e Zirkzee. Basta critiche a Leao
All'interno del video, Stefano Bressi tocca tre tematiche nello specifico. Le prime due riguardano il mercato rossonero. La terza, invece, riguarda l'ondata di critiche che ha travolto Rafael Leao dopo la brutta prestazione contro la Juventus.
