È tempo di sosta nazionali. Il campionato di Serie A si è interrotto alla sesta giornata di e la settima andrà in scena nel weekend del 18 e 19 ottobre. Come da tradizione, la sosta nazionali alimenta le voci e i rumours di mercato. Si tratta di un grande classico, soprattutto qui in Italia. Nella giornata di oggi, alcune voci di calciomercato hanno riguardato anche il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri, verosimilmente, si rinforzerà durante la sessione di mercato. Potrebbero essere delle priorità della società colmare alcune lacune della rosa, soprattutto in difesa e in attacco. Proprio di attaccanti si è parlato in ottica mercato Milan. In particolare, di un vecchio pallino della dirigenza rossonera: Joshua Zirkzee, olandese ex Bologna e ora di proprietà del Manchester United. Di questa e di altre notizie ha parlato il nostro Stefano Bressi all'interno di un video pubblicato sul nostro canale YouTube.