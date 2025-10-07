Nonostante si stia per aprire la sosta nazionali, anche oggi - 7 ottobre 2025 - quotidiani e siti sportivi hanno dedicato molto spazio al Milan. Vediamo insieme le migliori notizie pubblicate dalla nostra redazione di 'Pianeta Milan'. A due giorni da Juventus-Milan, ci sono ancora molti strascichi di critiche indirizzate soprattutto a Rafael Leao, il quale sarà a breve impegnato con la sua nazionale portoghese. A proposito di nazionali, proprio dal ritiro di quella francese Adrien Rabiot ha rilasciato un'intervista a 'Le Figaro'. Di seguito, ecco queste e molte altre notizie legate al mondo rossonero. PROSSIMA SCHEDA