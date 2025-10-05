Risultati Serie A, Juventus-Milan 0-0: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco numeri e dati del match disputatosi stasera, all'Allianz Stadium di Torino tra i bianconeri di Igor Tudor e i rossoneri di Massimiliano Allegri

Juventus-Milan 0-0, il tabellino

Poco spettacolo e non tante occasioni, all'Allianz Stadium di Torino per Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026. Finisce, infatti, a reti bianche tra i bianconeri di Igor Tudor e i rossoneri di Massimiliano Allegri, che, così, cedono il primato della classifica a Napoli e Roma, che hanno vinto nel pomeriggio. Unico, grande, sussulto della serata al 53', quando Christian Pulisic ha spedito alle stelle un calcio di rigore fischiato dall'arbitro Marco Guida della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA) per un fallo di Lloyd Kelly su Santiago Giménez. Pareggio tutto sommato giusto per quanto visto in campo, ma quante recriminazioni per il Diavolo anche per la chance fallita proprio al 90' da Rafael Leão! Vediamo ora, insieme, il tabellino completo di Juventus-Milan 0-0 dello 'Stadium'!