Juventus-Milan, per Leao 200esima presenza in Serie A con i rossoneri

Sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2028 e blindato da una clausola risolutoria di 175 milioni di euro, Leao è rientrato - come si ricorderà - soltanto nello scorso weekend da un'elongazione al soleo del polpaccio destro che l'ha tenuto fuori squadra per 38 giorni. Dopo lo spezzone di gara contro il Napoli a 'San Siro', quello di stasera contro la Juventus all'Allianz Stadium per il numero 10 lusitano.
