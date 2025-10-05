Pianeta Milan
Juventus-Milan, per Leao 200esima presenza in Serie A con i rossoneri

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, in rossonero dalla stagione 2019-2020, colleziona nel corso di Juventus-Milan - 6^ giornata del campionato 2025-2026 - la sua presenza numero 200 in Serie A con il Diavolo. Dati e numeri
Entrando al 63' al posto di Santiago Giménez in occasione di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026, l'attaccante portoghese Rafael Leao colleziona così la sua presenza numero 200 in campionato con la maglia rossonera.

Giunto al Milan nel calciomercato estivo 2019 per 23 milioni di euro più il cartellino di Tiago Djaló, Leao - alla sua settima stagione con il Diavolo - in queste 200 partite ha segnato 55 gol e fornito 40 assist. Si tratta, però, complessivamente, della presenza numero 263 per Leao, che somma anche altri 16 gol tra Coppa Italia, Champions ed Europa League, più altri 16 assist.

Sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2028 e blindato da una clausola risolutoria di 175 milioni di euro, Leao è rientrato - come si ricorderà - soltanto nello scorso weekend da un'elongazione al soleo del polpaccio destro che l'ha tenuto fuori squadra per 38 giorni. Dopo lo spezzone di gara contro il Napoli a 'San Siro', quello di stasera contro la Juventus all'Allianz Stadium per il numero 10 lusitano.

