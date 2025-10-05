+++ JUVENTUS-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
Serie A, Juventus-Milan 0-0: la partita dello ‘Stadium’ in diretta | LIVE News
Pche azioni, tanto possesso palla per ora
Occasione Milan: Bartesaghi avanza, prova il tiro in mezzo all'area ma va fuori. Rimessa juventus
Tutto pronto all'Allianz Stadium: inizia Juventus-Milan
Sono da poco ufficiali le formazioni di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Igor Tudor e Massimiliano Allegri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yıldız; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Pedro Felipe, João Mário, Koopmeiners, Thuram, Kostić, Adžić, Zhegrova, Openda, Vlahović. Allenatore: Tudor.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Giménez. A disposizione: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Ricci, R. Leão, Nkunku. Allenatore: Allegri.
Igli Tare, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Juventus-Milan
Strahinja Pavlovic, giocatore del Milan, ha parlato a 'DAZN' prima del match contro la Juventus
Le formazioni ufficiali di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle 20:45 all'Allianz Stadium
Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha speso alcune parole su Luka Modric ai microfoni di DAZN prima della sfida di questa sera
Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla sfida tra Juventus e Milan, in programma alle ore 20:45 di domenica 5 ottobre
Lo storico allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha parlato di Allegri, dello Scudetto, della sfida contro la Juventus e non solo
L'allenatore Massimiliano Allegri ha parlato in un'intervista a 'DAZN' prima della partita Juventus-Milan. Molti spunti interessanti
Il giornalista Franco Ordine ha scritto un lungo pezzo di analisi sulle parole di Allegri prima di Juventus e Milan: focus su Leao
Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha raccontato le chiavi tattiche della partita di questa sera: Bartesaghi e la difesa
Juventus-Milan, probabili formazioni: Allegri dovrebbe giocare la carta continuità, mentre Tudor potrebbe cambiare qualcosa
Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha raccontato le chiavi tattiche della partita di questa sera: Rabiot e la mediana rossonera
Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha raccontato le chiavi tattiche della partita di questa sera: Pulisic e l'attacco rossonero
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Allianz Stadium' a Torino, Juventus-Milan, sesta giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
