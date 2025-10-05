Serie A, Juventus-Milan 0-0: la partita dello ‘Stadium’ in diretta | LIVE News

Alle ore 20:45 allo stadio 'Allianz Stadium' c'è il Juventus-Milan, sesta giornata della Serie A 2025-2026: ecco il LIVE con la diretta testuale

JUVENTUS 0-0 MILAN

10' Pche azioni, tanto possesso palla per ora 2' Occasione Milan: Bartesaghi avanza, prova il tiro in mezzo all'area ma va fuori. Rimessa juventus 1' Tutto pronto all'Allianz Stadium: inizia Juventus-Milan Sono da poco ufficiali le formazioni di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Igor Tudor e Massimiliano Allegri. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yıldız; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Pedro Felipe, João Mário, Koopmeiners, Thuram, Kostić, Adžić, Zhegrova, Openda, Vlahović. Allenatore: Tudor. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Giménez. A disposizione: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Ricci, R. Leão, Nkunku. Allenatore: Allegri.

+++ JUVENTUS-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Allianz Stadium' a Torino, Juventus-Milan, sesta giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.