Serie A, Juventus-Milan 0-0: la partita dello ‘Stadium’ in diretta | LIVE News

Serie A, Juventus-Milan: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
Alle ore 20:45 allo stadio 'Allianz Stadium' c'è il Juventus-Milan, sesta giornata della Serie A 2025-2026: ecco il LIVE con la diretta testuale
Redazione

05/10/2025 - 20:45
JUVENTUS
0-0
MILAN
10'

Pche azioni, tanto possesso palla per ora 

2'

Occasione Milan: Bartesaghi avanza, prova il tiro in mezzo all'area ma va fuori. Rimessa juventus 

1'
inzio-match

Tutto pronto all'Allianz Stadium: inizia Juventus-Milan

Sono da poco ufficiali le formazioni di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Igor Tudor e Massimiliano Allegri.

 

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yıldız; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Pedro Felipe, João Mário, Koopmeiners, Thuram, Kostić, Adžić, Zhegrova, Openda, Vlahović. Allenatore: Tudor.

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Giménez. A disposizione: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Ricci, R. Leão, Nkunku. Allenatore: Allegri.

+++ JUVENTUS-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++

JUVENTUS-MILAN, LE PAROLE DI TARE

Igli Tare, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Juventus-Milan

JUVENTUS-MILAN, PARLA PAVLOVIC

Strahinja Pavlovic, giocatore del Milan, ha parlato a 'DAZN' prima del match contro la Juventus

JUVENTUS-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI: LA DECISIONE SU TOMORI E LA COPPIA D'ATTACCO

Le formazioni ufficiali di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle 20:45 all'Allianz Stadium

JUVENTUS-MILAN, TUDOR SU MODRIC

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha speso alcune parole su Luka Modric ai microfoni di DAZN prima della sfida di questa sera

JUVENTUS-MILAN, TUTTE LE INFO

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla sfida tra Juventus e Milan, in programma alle ore 20:45 di domenica 5 ottobre

JUVENTUS-MILAN, PARLA SACCHI 

Lo storico allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha parlato di Allegri, dello Scudetto, della sfida contro la Juventus e non solo

JUVENTUS-MILAN, PARLA ALLEGRI 

L'allenatore Massimiliano Allegri ha parlato in un'intervista a 'DAZN' prima della partita Juventus-Milan. Molti spunti interessanti

JUVENTUS-MILAN, L'ANALISI DI ORDINE 

Il giornalista Franco Ordine ha scritto un lungo pezzo di analisi sulle parole di Allegri prima di Juventus e Milan: focus su Leao

JUVENTUS-MILAN, L'ANALISI DI CAPELLO SULLA DIFESA ROSSONERA 

Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha raccontato le chiavi tattiche della partita di questa sera: Bartesaghi e la difesa

JUVENTUS-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI

Juventus-Milan, probabili formazioni: Allegri dovrebbe giocare la carta continuità, mentre Tudor potrebbe cambiare qualcosa

JUVENTUS-MILAN, L'ANALISI DI CAPELLO SUL CENTROCAMPO ROSSONERO 

Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha raccontato le chiavi tattiche della partita di questa sera: Rabiot e la mediana rossonera

JUVENTUS-MILAN, L'ANALISI DI CAPELLO SULL'ATTACCO ROSSONERO 

Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha raccontato le chiavi tattiche della partita di questa sera: Pulisic e l'attacco rossonero

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Allianz Stadium' a Torino, Juventus-Milan, sesta giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

