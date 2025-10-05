Juventus-Milan, Capello: 'Il miglior Rabiot della carriea'. E un dettaglio ...

Poi si passa a parlare di Rabiot: "Credo sia semplicemente nel miglior momento della carriera e in più sarà galvanizzato dal fatto di essere l’ex di turno. Rabiot e Fofana hanno capacità di buttarsi nello spazio e la Juve ha dimostrato di soffrire questa particolare caratteristica dei centrocampisti avversari. Occhio a un ultimo dettaglio, che poi un dettaglio in realtà non è: i bianconeri stanno avendo seri problemi sulle palle inattive e se dall’altra parte a calciare è uno come Modric, auguri... Corner e punizioni nel calcio moderno spostano punti".