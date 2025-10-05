Milan, Capello: 'Pulisic ha una dote che la Juventus può soffrire. Leao ...'

Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha raccontato le chiavi tattiche della partita di questa sera: Pulisic e l'attacco rossonero. Ecco le sue parole

Fabio Capello, storico allenatore di Juventus e Milan, ha scritto varie analisi tattiche sulla partita di questa sera tra bianconeri e rossoneri. In difesa, come fa notare l'ex tecnico su 'La Gazzetta dello Sport', peserà l'assenza di Bremer, con Rugani probabilmente titolare. Poi Capello passa all'attacco del Milan sottolineando come: "Allegri ha due armi fenomenali da utilizzare a partita in corso. Parlo ovviamente di Leao e Nkunku, anche se sul portoghese c’è sempre l’incognita sul come entra in campo di volta in volta. Il portoghese, però, ha avuto una settimana per crescere di condizione, dopo il ritorno dall’infortunio, e se è in vena può spaccare la gara dalla panchina".