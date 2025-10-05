Milan, Capello: 'Pulisic ha una dote che la Juventus può soffrire. Leao ...'

Pianeta Milan
JUVENTUS-MILAN

Capello: “La Juventus può soffrire molto Pulisic. Ecco perché. Leao arma fenomenale con un’incognita”

Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha raccontato le chiavi tattiche della partita di questa sera: Pulisic e l'attacco rossonero. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Fabio Capello, storico allenatore di Juventus e Milan, ha scritto varie analisi tattiche sulla partita di questa sera tra bianconeri e rossoneri. In difesa, come fa notare l'ex tecnico su 'La Gazzetta dello Sport', peserà l'assenza di Bremer, con Rugani probabilmente titolare. Poi Capello passa all'attacco del Milan sottolineando come: "Allegri ha due armi fenomenali da utilizzare a partita in corso. Parlo ovviamente di Leao e Nkunku, anche se sul portoghese c’è sempre l’incognita sul come entra in campo di volta in volta. Il portoghese, però, ha avuto una settimana per crescere di condizione, dopo il ritorno dall’infortunio, e se è in vena può spaccare la gara dalla panchina".

Juventus-Milan, Capello su Pulisic

Capello continua e parla anche del francese: "Leao è un jolly, così come lo è Nkunku che ha assolutamente il pedigree del grande attaccante. Se i due entrassero con una Juve stanca e disunita per le fatiche di Champions, potrebbero andare a nozze".

Poi il parere sull'attaccante più in forma del Milan: "Pulisic attraversa un momento d’oro. L’americano ha una dote che la Juve potrebbe soffrire davvero molto: la capacità di capire quale spazio occupare per far male all’avversario. Ecco perché la Juve dovrà cercare di stare attenta a non farsi trovare scoperta, soprattutto sulle transizioni rossonere".

