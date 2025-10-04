Juventus-Milan, Ordine: 'Attacco rossonero vive di stenti. Decisivo ...'

Juventus-Milan, anche Franco Ordine ha detto la sua alla vigilia della partita. Una sfida molto importante tra le due squadre. Ecco il pensiero del giornalista su 'Il Giornale'
Il giornalista Franco Ordine ha scritto un lungo e interessante pezzo per 'Il Giornale' parlando di punti a favore e a sfavore di Juventus e Milan. In primis parla del ritorno a Torino di Allegri e Rabiot: "I due non inseguono propositi di banale rivincita, hanno fatto pace con il loro passato, nel loro lavoro quotidiano tradiscono l'ambizione di recuperare il proprio spessore professionale", questo il parere di Ordine.
Juventus-Milan, il parere di Ordine
—
Il giornalista sottolinea il 'vantaggio' bianconero in attacco con Openda, Vlahovic e David. Mentre il Milan: "Vive di stenti proprio in quel settore dove Leao non è ancora pronto per giocare dall'inizio, Gimenez si trascina dietro più di un rimorso e Pulisic è il valore aggiunto mentre Nkunku scalpita in panchina". Poi si passa al centrocampo con il vantaggio in questo caso per il Milan per via della: "Presenza di Modric al fianco di Rabiot e della mancanza di risorse dietro la coppia Locatelli-Thuram".