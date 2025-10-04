Juventus-Milan, Ordine: 'Attacco rossonero vive di stenti. Decisivo ...'

Il giornalista Franco Ordine ha scritto un lungo e interessante pezzo per 'Il Giornale' parlando di punti a favore e a sfavore di Juventus e Milan. In primis parla del ritorno a Torino di Allegri e Rabiot: "I due non inseguono propositi di banale rivincita, hanno fatto pace con il loro passato, nel loro lavoro quotidiano tradiscono l'ambizione di recuperare il proprio spessore professionale", questo il parere di Ordine.