Lewandowski al Milan? L’esperto: “La partenza da Barcellona non è da escludere. Il Diavolo …”

Calciomercato Milan, Lewandowski può arrivare a parametro zero? Iniziano a circolare voci e indiscrezioni importanti. Ecco le novità dall'esperto di mercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan sta preparando la partita contro la Juventus, ma la dirigenza potrebbe comunque essere al lavoro per preparare il calciomercato che verrà. Iniziano a circolare delle voci per il futuro dell'attacco del Milan con una suggestione che ha un nome e un cognome: Robert Lewandowski. L'attaccante del Barcellona si potrebbe liberare a zero a fine stagione e potrebbe interessare ai rossoneri.

Il giornalista Niccolò Ceccarini ne ha parlato nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Ora tutta l’attenzione è concentrata sui rinnovi. Si lavora con fiducia a quelli di Saelemaekers e Pulisic mentre resta difficile quello di Maignan". Così sulla questioni rinnovi.

L'esperto ha detto la sua anche sull'attaccante polacco: "Tutti in casa rossonera si augurano che Gimenez diventi una certezza ma in estate potrebbe esserci una grande opportunità. Il futuro di Lewandowski è un rebus e il suo addio al Barcellona a scadenza non è da escludere". Il Milan può essere un'opzione? "È quindi in tanti proveranno a cogliere questa occasione. Il Milan non si è ancora mosso ma magari potrebbe decidere di inserirsi nella corsa", scrive Ceccarini.

