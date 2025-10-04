Calciomercato Milan, è passato quasi un mese dalla chiusura del mercato estivo italiano (primo settembre scorso). I rossoneri si sono mosse davvero tanto diventando protagonisti della sessione visto che tra cessioni e acquisti, il Diavolo cambiato il volto della squadra che è arrivata all'ottavo posto nel corso della scorsa stagione. Il lavoro della dirigenza e di Igli Tare è stato fatto su tutti i reparti, ma il Milan dovrà comunque cercare altri giocatori già a partire da gennaio, prossima sessione di mercato già dietro l'angolo. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA