Il Milan vince contro il Napoli giocando un grandissimo primo tempo concluso 2-0 con i gol di Saelemaekers e Pulsic. Nella ripresa grande attenzione difensiva nonostante l'uomo in meno. I giornali di oggi 29 settembre 2025 hanno ovviamente parlato della vittoria rossonera. Ma non solo: ci sono altri temi importanti in casa del Diavolo. I possibili rinnovi, gli infortuni e tanto altro ancora. Ecco le top news della mattinata del Milan.
