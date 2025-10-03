Appena poco più di un mese fa si è concluso il calciomercato estivo e il Milan è stato assoluto protagonista con ben 11 operazioni in entrata (incluso il ritorno di Alexis Saelemaekers dal prestito alla Roma) e addirittura 30 in uscita. Un organico stravolto quello consegnato dall'amministratore delegato Giorgio Furlani e dal direttore sportivo Igli Tare all'allenatore Massimiliano Allegri. Il quale, fin qui, eccezion fatta per il debutto shock in campionato contro la Cremonese a 'San Siro', finora ha vinto tutte le partite tra Serie A e Coppa Italia. Un tecnico così, una squadra così, meritano ulteriori rinforzi. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Il Milan non molla il fuoriclasse del Real Madrid: affare possibile? Ecco quanto sappiamo
CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan non molla il fuoriclasse del Real Madrid: affare possibile? Ecco quanto sappiamo
Il Milan segue, con estremo interesse, un top player del Real Madrid di Xabi Alonso per le prossime sessioni di calciomercato. Gli ottimi rapporti tra i club potrebbero fare la differenza in questa operazione: ecco cosa si sa finora sul tema
© RIPRODUZIONE RISERVATA