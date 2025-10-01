Calciomercato Milan, clamoroso Lewandowski: Tare prova il colpo. Ultime

Pianeta Milan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, Igli Tare prova il clamoroso colpo in attacco? Secondo il quotidiano Sport, ci sarebbero stati dei contatti tra l’agente di Lewandowski, Pini Zahavi, e il direttore sportivo del Milan. Il ds rossonero avrebbe chiesto informazioni per capire il futuro dell'attaccante polacco e la sua eventuale disponibilità a trasferirsi in Italia dopo l'esperienza al Barcellona. Probabile che il contratto in scadenza nel 2026 dell'attaccante non venga prolungato: il Milan, quindi, potrebbe sognare un 'Modric-bis', ma stavolta in attacco. Classe 1988, Lewandowski resta un attaccante di primo livello e proprio come il croato, potrebbe avere un impatto clamoroso in Serie A.

Calciomercato Milan, contatto per Lewandowski

Da capire ovviamente le intenzioni del polacco: per scegliere il Milan dovrebbe fare un 'sacrificio' importante a livello economico, visto che al momento con il Barcellona ha uno stipendio lordo di 33.3 milioni di euro a stagione (fonte Sky Sport).

Un ostacolo superabile solo se Lewandowski dovesse fare una scelta di vita e carriera: il Milan e ancora il calcio europeo a discapito di altri milioni magari da un campionato come la Saudi Pro League. Al momento sono solo indiscrezioni, vedremo se ci saranno novità importanti nelle prossime settimane.

