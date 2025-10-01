Calciomercato Milan, clamoroso Lewandowski: Tare prova il colpo. Ultime

Calciomercato Milan, Lewandowski può arrivare a parametro zero? Ecco la clamorosa novità e il tentativo di Igli Tare. E sullo stipendio del polacco

Calciomercato Milan, Igli Tare prova il clamoroso colpo in attacco? Secondo il quotidiano Sport, ci sarebbero stati dei contatti tra l’agente di Lewandowski, Pini Zahavi, e il direttore sportivo del Milan. Il ds rossonero avrebbe chiesto informazioni per capire il futuro dell'attaccante polacco e la sua eventuale disponibilità a trasferirsi in Italia dopo l'esperienza al Barcellona. Probabile che il contratto in scadenza nel 2026 dell'attaccante non venga prolungato: il Milan, quindi, potrebbe sognare un 'Modric-bis', ma stavolta in attacco. Classe 1988, Lewandowski resta un attaccante di primo livello e proprio come il croato, potrebbe avere un impatto clamoroso in Serie A.