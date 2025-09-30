Calciomercato Milan, retroscena Bartesaghi: Allegri ha voluto ...

Pianeta Milan
Manca sempre meno alla partita tra il Milan e la Juventus: Allegri potrebbe avere qualche problema in difesa visto che Tomori è a rischio con un problema all'adduttore, mentre Estupinan non ci sarà sicuramente visto il rosso subito contro il Napoli. In difesa potrebbe giocare De Winter, mentre a sinistra Bartesaghi. Sarebbe un 'battesimo' di fuori per l'esterno sinistro rossonero contro una big.

—  

Il sito calciomercato.com racconta un retroscena di mercato: la scorsa estate Bartesaghi sarebbe stato richiesto da molte tra squadre. Dall'Udinese al Parma in Serie A, e diverse società di serie B.

Come riportato dal sito specializzato, il club rossonero avrebbe rifiutato diverse proposte per volere di Massimiliano Allegri. Questo perché l'allenatore del Milan avrebbe intravisto nel ragazzo delle qualità importanti sin dai primi allenamenti svolti con lui a Milanello. Possiamo quindi dire che Bartesaghi sia rimasto al Milan proprio per volere e volontà dell'allenatore rossonero. Domenica potrebbe essere una grande occasione per lui.

