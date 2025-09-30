Calciomercato Milan, retroscena Bartesaghi: Allegri ha voluto ...

Come riportato dal sito specializzato, il club rossonero avrebbe rifiutato diverse proposte per volere di Massimiliano Allegri. Questo perché l'allenatore del Milan avrebbe intravisto nel ragazzo delle qualità importanti sin dai primi allenamenti svolti con lui a Milanello. Possiamo quindi dire che Bartesaghi sia rimasto al Milan proprio per volere e volontà dell'allenatore rossonero. Domenica potrebbe essere una grande occasione per lui.