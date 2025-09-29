Fikayo Tomori, difensore rossonero classe 1997, è uscito per infortunio all'80' di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 vinta dal Diavolo per 2-1, sostituito da Koni De Winter. Ecco quanto si è saputo sulle sue condizioni

Tomori, infortunio in Milan-Napoli: la situazione

Come sta l'ex Chelsea qualche ora dopo aver accusato il problema muscolare? Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il numero 23 inglese del Milan ha riportato un risentimento all'adduttore. Il problema di Tomori sarà valutato, giorno dopo giorno, in vista di Juventus-Milan, big match dell'Allianz Stadium di Torino, in programma domenica 5 ottobre alle ore 20:45 e valido per il 6° turno di campionato.