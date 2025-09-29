Pianeta Milan
Fikayo Tomori, difensore rossonero classe 1997, è uscito per infortunio all'80' di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 vinta dal Diavolo per 2-1, sostituito da Koni De Winter. Ecco quanto si è saputo sulle sue condizioni
Fikayo Tomori, classe 1997, difensore rossonero, ieri sera è uscito per infortunio all'80' di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 vinta poi dal Diavolo di Massimiliano Allegri per 2-1, sostituito dall'altro centrale Koni De Winter nei minuti finali della sfida.

Come sta l'ex Chelsea qualche ora dopo aver accusato il problema muscolare? Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il numero 23 inglese del Milan ha riportato un risentimento all'adduttore. Il problema di Tomori sarà valutato, giorno dopo giorno, in vista di Juventus-Milan, big match dell'Allianz Stadium di Torino, in programma domenica 5 ottobre alle ore 20:45 e valido per il 6° turno di campionato.

Allegri spera di recuperare Tomori, anche perché per l'occasione mancherà anche Pervis Estupiñán, che sarà squalificato almeno per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A. Qualora non dovesse riuscire ad esserci, Tomori dovrebbe essere rimpiazzato ancora una volta da De Winter, per altro ex della partita al pari del tecnico Allegri e del nuovo acquisto Adrien Rabiot.

