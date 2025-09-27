Milan, infortunio Jashari: ecco quando può rientrare. Il recupero ...

Milan, Ardon Jashari continua a lavorare per recuperare l'infortunio alla gamba. Ecco la possibile data del ritorno in campo del centrocampista
Milan contro Napoli si potrebbe decidere anche nella sfida a centrocampo: da una parte la classe di Modric e Rabiot, dall'altra quella di McTominay e De Bruyne. Una sfida che potrebbe accendere la serata di San Siro. Chi non ci sarà senza dubbi è Ardon Jashari. Uno dei pezzi pregiati del mercato estivo del Milan ha avuto un infortunio sfortunato a inizio stagione che sta ancora recuperando. Ecco le ultime novità.
Milan, infortunio Jashari
—
Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', Jashari si è infortunato lo scorso 28 agosto, durante un contrasto in allenamento con Santi Gimenez: frattura composta del perone destro. Lo stop, visto che lo svizzero ha voluto evitare l'intervento chirurgico, dovrebbe essere di 2/3, con il rientro ipotizzato non prima di novembre.