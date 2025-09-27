Milan, infortunio Jashari: ecco quando può rientrare. Il recupero ...

Milan contro Napoli si potrebbe decidere anche nella sfida a centrocampo: da una parte la classe di Modric e Rabiot, dall'altra quella di McTominay e De Bruyne. Una sfida che potrebbe accendere la serata di San Siro. Chi non ci sarà senza dubbi è Ardon Jashari. Uno dei pezzi pregiati del mercato estivo del Milan ha avuto un infortunio sfortunato a inizio stagione che sta ancora recuperando. Ecco le ultime novità.