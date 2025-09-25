L'inizio dell'avventura in rossonero è stato molto sfortunato per Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero ha spinto molto con il Club Bruges, sua ex squadra, per trasferirsi al Milan. Sin da piccolo, infatti, Ardon tifa Milan e sognava da sempre di vestire questi colori. Fin qui, però, ha potuto giocare solo per due spezzoni di gara (a livello di partite ufficiali), contro il Bari e contro la Cremonese. Successivamente, durante la preparazione a Lecce-Milan, Jashari si è infortunato a causa di uno scontro fortuito in allenamento con Santiago Gimenez. La diagnosi recitava: frattura composta del perone destro. Il giocatore non si è sottoposto a intervento chirurgico ma sta seguendo una terapia conservativa. Ecco per quando è previsto il suo rientro in campo.