L'inizio dell'avventura in rossonero è stato molto sfortunato per Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero ha spinto molto con il Club Bruges, sua ex squadra, per trasferirsi al Milan. Sin da piccolo, infatti, Ardon tifa Milan e sognava da sempre di vestire questi colori. Fin qui, però, ha potuto giocare solo per due spezzoni di gara (a livello di partite ufficiali), contro il Bari e contro la Cremonese. Successivamente, durante la preparazione a Lecce-Milan, Jashari si è infortunato a causa di uno scontro fortuito in allenamento con Santiago Gimenez. La diagnosi recitava: frattura composta del perone destro. Il giocatore non si è sottoposto a intervento chirurgico ma sta seguendo una terapia conservativa. Ecco per quando è previsto il suo rientro in campo.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Infortunio Jashari: ecco per quando è previsto il rientro del centrocampista
RASSEGNA STAMPA
Infortunio Jashari: ecco per quando è previsto il rientro del centrocampista
Ardon Jashari, lungamente corteggiato dal Milan durante il calciomercato estivo, ha subito un brutto infortunio. Ecco per quando è previsto il suo rientro in campo
Milan, quando rientra Jashari?—
LEGGI ANCHE: Verso Milan-Napoli, Leao è tornato ad allenarsi in gruppo >>>
Ormai Jashari è fermo da un mese. Dopo un periodo di riposo in Svizzera, negli ultimi giorni il ragazzo è tornato a Milano. Martedì sera era presente a San Siro per vedere i compagni in Milan-Lecce. Intercettato dai giornalisti alla fine del match, aveva detto di essere sulla via della guarigione. Sono state parole confortanti in vista del suo rientro. In proposito, l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' riporta che il suo rientro dovrebbe essere previsto per fine ottobre/inizio novembre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA