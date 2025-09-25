Pianeta Milan
Verso Milan-Napoli, Leao è tornato ad allenarsi in gruppo | PM News

Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo in vista di Milan-Napoli, prossima partita di campionato, dopo più di un mese di stop per infortunio
Sono passati 39 giorni dal 17 agosto. La sera di quel giorno il Milan faceva il suo esordio stagionale contro il Bari in Coppa Italia. Dopo pochi minuti la gara fu sbloccata da un bel gol di testa di Rafael Leao, posizionato al centro dell'attacco. Qualche minuto dopo, però, il portoghese uscì dal campo poiché aveva avvertito un fastidio al polpaccio. Inizialmente il problema non sembrava grave, e invece ... La lesione al polpaccio è stata più grave del previsto e ha tenuto lontano dal campo Leao per più di un mese. Ora, però, buone notizie giungono da Milanello.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Rafael Leao ha ripreso ad allenarsi in gruppo in vista di Milan-Napoli, in programma domenica sera a San Siro. Si tratta di una grande notizia per i tifosi e per tutto l'ambiente rossonero.

Finalmente Massimiliano Allegri potrà contare su una delle stelle della squadra. Se finora il Milan ha fatto bene anche senza di lui, da adesso ci si potrà divertire ancora di più. È ciò che si augurano i tifosi con il ritorno in campo del numero 10. Essendo il polpaccio un muscolo delicato, occorre cautela. In questi giorni, dunque, Leao dovrebbe proseguire con la riatletizzazione. Sarà probabile che contro il Napoli possa entrare a gara in corso, per uno spezzone nel finale di match.

