Verso Milan-Napoli, Leao è tornato ad allenarsi in gruppo | PM News

Sono passati 39 giorni dal 17 agosto. La sera di quel giorno il Milan faceva il suo esordio stagionale contro il Bari in Coppa Italia. Dopo pochi minuti la gara fu sbloccata da un bel gol di testa di Rafael Leao, posizionato al centro dell'attacco. Qualche minuto dopo, però, il portoghese uscì dal campo poiché aveva avvertito un fastidio al polpaccio. Inizialmente il problema non sembrava grave, e invece ... La lesione al polpaccio è stata più grave del previsto e ha tenuto lontano dal campo Leao per più di un mese. Ora, però, buone notizie giungono da Milanello.