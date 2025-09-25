Pianeta Milan
Monza, ufficiale il cambio di proprietà: Fininvest cede a Beckett Layne Ventures

Il Monza cambia padrone: Fininvest, che aveva rilevato il club anni fa con Silvio Berlusconi, ha ceduto il club brianzolo. La nota ufficiale
Daniele Triolo Redattore 

La notizia che era nell'aria, ormai, da alcuni mesi ora è diventata ufficiale: il Monza ha cambiato proprietario. La Fininvest, che qualche anno fa aveva rilevato il club, grazie all'interesse di Silvio Berlusconi e che era riuscita a far approdare la squadra brianzola per più anni consecutivi in Serie A, ha venduto il club a Beckett Layne Ventures, un fondo statunitense.

La Fininvest vende il Monza al fondo U.S.A. Beckett Layne Ventures

Brandon Berger e Lauren Crampsie, nella nota ufficiale per annunciare l'acquisto del Monza, hanno ringraziato la famiglia Berlusconi e il Gruppo Fininvest. Estendendo, poi, il loro ringraziamento "a tutti i professionisti che ci hanno già accolto all’interno del Club e hanno facilitato il nostro ingresso durante la fase di gestione condivisa. A cominciare da Adriano Galliani, a cui va un caloroso augurio per il suo futuro".

Questo passaggio lascia chiaramente intendere un addio di Galliani. Nell'ultimo periodo, inutile negarlo, si è parlato molto di un ritorno del dirigente al Milan, con un ruolo istituzionale ancora tutto da definire. Beckett Layne Ventures, nella nota, ha anche aggiunto che, "di fronte al bagaglio di tradizioni e passioni rappresentato dal Club e dai suoi tifosi sentiamo il dovere di garantire serietà e impegno".

Tanti ringraziamenti all'ex amministratore delegato Galliani

Annunciate, a tal proposito, "iniziative e promuovere progetti mirati alla crescita del AC Monza, con l’obiettivo di riportare quanto prima la squadra sui palcoscenici che merita".

