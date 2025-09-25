Due immagini potentissime che ci dicono quanto il Milan sia cambiato (anche con Allegri) | Editoriale
Questo passaggio lascia chiaramente intendere un addio di Galliani. Nell'ultimo periodo, inutile negarlo, si è parlato molto di un ritorno del dirigente al Milan, con un ruolo istituzionale ancora tutto da definire. Beckett Layne Ventures, nella nota, ha anche aggiunto che, "di fronte al bagaglio di tradizioni e passioni rappresentato dal Club e dai suoi tifosi sentiamo il dovere di garantire serietà e impegno".
Tanti ringraziamenti all'ex amministratore delegato Galliani—
LEGGI ANCHE: Modric vs De Bruyne: il confronto tra due maestri del centrocampo >>>
Annunciate, a tal proposito, "iniziative e promuovere progetti mirati alla crescita del AC Monza, con l’obiettivo di riportare quanto prima la squadra sui palcoscenici che merita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA