La notizia che era nell'aria, ormai, da alcuni mesi ora è diventata ufficiale: il Monza ha cambiato proprietario. La Fininvest, che qualche anno fa aveva rilevato il club, grazie all'interesse di Silvio Berlusconi e che era riuscita a far approdare la squadra brianzola per più anni consecutivi in Serie A, ha venduto il club a Beckett Layne Ventures, un fondo statunitense.