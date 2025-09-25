Adrien Rabiot è già uno dei giocatori più importanti del nuovo Milan. Il centrocampista francese - 'pupillo' di Massimiliano Allegri, il quale lo ha fortemente voluto - è arrivato in rossonero da pochissimo tempo, ma tanto ci ha messo per ritagliarsi un ruolo centrale nella squadra. Da che è arrivato, ha collezionato tre presenze, tutte dal primo minuto. E non solo: Rabiot non è mai stato sostituito (neanche in Milan-Lecce di Coppa Italia). Oggi, come di consueto per i nuovi acquisti, incontrerà i tifosi al Flagship Store di via Dante, in pieno centro a Milano. Ecco i dettagli.
Una nuova grande opportunità per tutti i tifosi milanisti, per dare il benvenuto a un giocatore entrato da subito nel cuore di ogni appassionato rossonero. In vista del big match di San Siro contro il Napoli, Adrien Rabiot sarà presente al Flagship Store di via Dante giovedì 25 settembre alle 17.30, pronto a ricevere un bagno di folla nel cuore di Milano. Il centrocampista francese visiterà il nostro Store per la prima volta e saluterà i tifosi: l'appuntamento è quindi in via Dante 12, Adrien vi aspetta!
