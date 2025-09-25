Adrien Rabiot è già uno dei giocatori più importanti del nuovo Milan. Il centrocampista francese - 'pupillo' di Massimiliano Allegri, il quale lo ha fortemente voluto - è arrivato in rossonero da pochissimo tempo, ma tanto ci ha messo per ritagliarsi un ruolo centrale nella squadra. Da che è arrivato, ha collezionato tre presenze, tutte dal primo minuto. E non solo: Rabiot non è mai stato sostituito (neanche in Milan-Lecce di Coppa Italia). Oggi, come di consueto per i nuovi acquisti, incontrerà i tifosi al Flagship Store di via Dante, in pieno centro a Milano. Ecco i dettagli.