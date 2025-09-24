Pianeta Milan
Un 2025 da dimenticare per Boniface: dal mancato trasferimento al Milan alla crisi in campo

Il 2025 di Boniface non è partito bene, ma al momento, la situazione non è migliorata: dal mancato trasferimento al Milan ai post social
Alessia Scataglini
Il 2025 di Victor Boniface non è partito bene, si sa, ma al momento, la situazione non è di certo migliorata, anzi. Dopo il suo mancato passaggio al Milan che, ricordiamo, è sfumato all'ultimo momento per dei dubbi che la società rossonera aveva sulle sue condizioni fisiche, l'ex Bodo Glimt è passato al Werder Brema ma, l'esperienza in Germania, non sta portando i frutti sperati.

Boniface, rapporti tesi con il Werder Brema: i post social che fanno discutere

Oltre alle sue prestazioni sul rettangolo verde, a far discutere sono soprattutto i post sui suoi profili social, poco chiari e molto discutibile. Su Snapchat, l'attaccante ha pubblicato una frase alquanto strana, che ha fatto discutere non poco i suoi tifosi: "La vita è come una scarpa, non puoi bere una mucca perchè la terra è una carota". 

Altra frase molto discutibile, forse più della presentente, è la seguente: "Se sprechi troppi soldi con troppe donne, non otterrai nulla nella vita. Trovane una o due e rilassati. Tre donne al massimo, o se stai attraversando un periodo difficile, quattro vano bene".

I post, ovviamente, non sono passati inosservati alla società tedesca, che ha deciso di convocare il giocatore per chiedere delle delucidazioni a riguardo. Nessuna delle due parti, però, vuole rendere 'pubblica' la questione, commentandola con alcuni giornali locali.

