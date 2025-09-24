Un 2025 da dimenticare per Boniface: dal mancato trasferimento al Milan alla crisi in campo

Il 2025 di Boniface non è partito bene, ma al momento, la situazione non è migliorata: dal mancato trasferimento al Milan ai post social

Il 2025 di Victor Boniface non è partito bene, si sa, ma al momento, la situazione non è di certo migliorata, anzi. Dopo il suo mancato passaggio al Milan che, ricordiamo, è sfumato all'ultimo momento per dei dubbi che la società rossonera aveva sulle sue condizioni fisiche, l'ex Bodo Glimt è passato al Werder Brema ma, l'esperienza in Germania, non sta portando i frutti sperati.