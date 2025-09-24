Di Stefano: “Se tutto andrà per il verso giusto, Leao sarà disponibile contro il Napoli”

"Tra domani e dopodomani attenzione perchè saranno giorni determinanti per capire il recupero di Rafael Leao che sembra ormai avvenuto. Se tutto andrà per il verso giusto, se tutto andrà nel modo migliore, Rafa sarà disponibile per la gara contro il Napoli, io immagino dalla panchina. Lo ricordiamo, è assente dal 17 agosto, la partita contro il Bari in Coppa Italia. Praticamente siamo a quasi 40 giorni e quindi di conseguenza servirà anche ritrovare la condizione dal punto di vista atletico. Di sicuro dal punto di vista medico ha superato il problema al polpaccio e di conseguenza sarà un giocatore in più - e che giocatore in più - a disposizione di Allegri"