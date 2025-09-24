L'inviato di SkySport 24, Peppe Di Stefano, direttamente dal Centro Sportivo di Milanello ha fornito degli aggiornamenti sul portoghese Rafael Leao che, secondo quanto riferito ieri sera dal vice allenatore del Milan, Marco Landucci, dovrebbe essere in panchina nel big match contro il Napoli, in programma domenica sera alle ore 20:45 a San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole:
ULTIME MILAN NEWS
Di Stefano: “Se tutto andrà per il verso giusto, Leao sarà disponibile contro il Napoli”
Di Stefano sulle condizioni di Leao: ci sarà contro il Napoli?—
LEGGI ANCHE: Media Day per il Milan Femminile: le rossonere si preparano alla nuova stagione
"Tra domani e dopodomani attenzione perchè saranno giorni determinanti per capire il recupero di Rafael Leao che sembra ormai avvenuto. Se tutto andrà per il verso giusto, se tutto andrà nel modo migliore, Rafa sarà disponibile per la gara contro il Napoli, io immagino dalla panchina. Lo ricordiamo, è assente dal 17 agosto, la partita contro il Bari in Coppa Italia. Praticamente siamo a quasi 40 giorni e quindi di conseguenza servirà anche ritrovare la condizione dal punto di vista atletico. Di sicuro dal punto di vista medico ha superato il problema al polpaccio e di conseguenza sarà un giocatore in più - e che giocatore in più - a disposizione di Allegri"
© RIPRODUZIONE RISERVATA